Стало известно, когда стартует новый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой

Внимательные пользователи заметили, что в стриминговом сервисе BBC iPlayer появилась дата старта нового сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой. Согласно утечке, продолжение шоу стартует 12 апреля. Disney и BBC официально дату пока не раскрывали.

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К работе над грядущим 15-м сезоном присоединились четыре новых сценариста: Джуно Доусон, Инуа Элламс, Пите Мактае и Шарме Энджел-Уолфолл. На данный момент за развитие «Доктора Кто» отвечает Расселл Ти Дэвис — ранее он возродил сериал в 2005 году. Он также ответственен за выпуск 14-го сезона шоу, премьера которого состоялась в прошлом году.

Подробности сюжета, каст и другие детали продолжения ещё не раскрываются.