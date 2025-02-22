Сборы фильма «Красный шелк» с Милошем Биковичем достигли важной отметки

22 февраля сборы исторического триллера «Красный шёлк» с Милошем Биковичем превысили отметку в 100 млн рублей. Это произошло на третий день проката — премьера ленты состоялась 20-го числа.

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Сюжет ленты разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб во время поездки в Транссибирском экспрессе, чтобы найти общего врага.

Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович («Холоп»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Елена Подкаминская («Сергий против нечисти») и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин («Балканский рубеж»).