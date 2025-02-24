Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет в 2026 году

Глава ТВ-подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум рассказал, что второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» планируют выпустить в 2026 году. Обычно паузы между сезонами подобных шоу больше, однако авторы «Сорвиголовы» хотят выпускать новые сезоны ежегодно.

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По словам Брэда, «Рождённый заново» предлагает изучить приземлённую историю, по которым фанаты уже соскучились.

"Второй сезон выйдет в следующем году, а затем, надеюсь, третий сезон и бесконечное количество сезонов после него. Я считаю, что этот мир чрезвычайно богат и на улицах Нью-Йорка можно рассказать множество историй".

По словам Виндербаума, «Сорвиголова: Рождённый заново» может стать ежегодным релизом, вернув более приземлённую, «уличную» часть киновселенной Marvel.