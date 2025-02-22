Вышел трейлер документального фильма про серийного убийцу Чарльза Мэнсона

Компания Netflix опубликовал дебютный трейлер CHAOS: The Manson Murders — документального фильма про серийного убийцу Чарльза Мэнсона. Авторы ленты поставят под сомнение официальную версию одного из самых громких убийств 1960-х годов.

© Чемпионат.com

Чарльз Миллз Мэнсон — американский серийный убийца и создатель секты «Семья». Его последователи убили с особой жестокостью семь человек, включая голливудскую актрису Шэрон Тейт, которая находилась на девятом месяце беременности.

За свои преступления Мэнсон был приговорён к смертной казни, однако затем наказание заменили на пожизненное заключение. Преступник умер в тюрьме 19 ноября 2017 года от инфаркта.

Премьера документалки состоится 7 марта в стриминговом сервисе Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.