Названы самые узнаваемые исторические личности в кино

Самыми узнаваемыми историческими киноперсонажами стали Василий Чапаев и Петр I - правильно их имена назвали почти 100% опрошенных. Это выяснили телеканал "Патриот" и "Российская газета".

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Два СМИ провели опрос среди зрителей и читателей, чтобы узнать, каких исторических личностей, ставших героями фильмов, аудитория узнает практически безошибочно. Респондентам предлагалось назвать имя персонажа, изображенного на кадре из кинофильма.

Самым узнаваемым историческим персонажем стал Василий Иванович Чапаев из картины "Чапаев" Георгия и Сергея Васильевых. Его имя правильно назвали почти 100% аудитории, несмотря на то что фильм был снят в 1934 году. Актер Борис Бабочкин создал на экране практически канонический образ этого героя Гражданской войны - в памяти зрителей он остался именно таким, как показан в фильме. Хотя многие историки считают, что Чапаев не был бы так популярен в народе, если бы не картина, созданная по роману Дмитрия Фурманова, его дневникам и воспоминаниям чапаевцев.

На втором месте по узнаваемости с минимальным отставанием оказался Петр I. В опросе фигурировал образ императора из кинокартины "Петр Первый" Владимира Петрова, созданной по роману Алексея Толстого. Образ царя-преобразователя на экране воплотил актер Николай Симонов. По мнению консультантов картины, он внешне не походил на портреты царя, но Алексей Толстой настоял на этой кандидатуре, сказав, что именно таким в итоге зрители и запомнят великого реформатора.

Третье место занял Георгий Жуков, роль которого сыграл Михаил Ульянов в киноэпопее Юрия Озерова "Освобождение". Утверждение актера на эту роль одобрил сам Георгий Константинович. Впоследствии роль великого полководца стала практически визитной карточкой артиста. Он сыграл Жукова в картинах "Море в огне", "Блокада", "Солдаты свободы", "День командира дивизии", "Победа", "Битва за Москву" и многих других.

На четвертом месте по узнаваемости оказался Александр Суворов из фильма "Суворов" Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера. Великого полководца в кино сыграл Николай Петрович Черкасов. За эту роль он получил Сталинскую премию I степени. По словам Сергея Герасимова, в фильме удалось раскрыть масштаб личности полководца, его "гигантский народный талант".

Замыкает топ-5 Михаил Васильевич Ломоносов из многосерийного фильма Александра Прошкина "Михайло Ломоносов", охватывающего основные этапы жизни великого ученого и просветителя, а также важные вехи в истории России. Ломоносова в зрелом возрасте сыграл Виктор Степанов, портрет которого в образе из фильма и показывали аудитории. Это была первая большая роль артиста в кино. После этого он еще исполнил в кино роли Ермака, Петра I, Федора Шаляпина.

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Топ самых узнаваемых исторических киногероев:

Опрос проводился в интернете, соцсетях телеканала "Патриот" и "Российской газеты". В нем приняли участие 1488 человек.