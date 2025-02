Стали известны победители фестиваля Берлинале

Художественный фильм "Мечты" (Dreams (Sex Love) норвежского режиссера Дага Йохана Хёугеруда получил главную награду 75-го Берлинского кинофестиваля (Берлинале) - "Золотого медведя". Трансляция велась на сайте киносмотра.

Гран-при жюри получил фильм бразильского режиссера Габриэля Маскаро "Голубая тропа" (O ltimo Azul). Приз жюри достался фильму "Послание" (El mensaje) аргентинского режиссера Ивана Фунда. Китайский режиссер Хо Мэн был удостоен награды за фильм "Жизнь на земле" (Living the Land). Обладателем "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль стала актриса Роуз Бирн за роль в фильме "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула" (If I Had Legs I'd Kick You) режиссера Мэри Бронштейн.

Ирландский актер Эндрю Скотт был удостоен награды за роль второго плана в картине "Голубая луна" (Blue Moon) американского режиссера Ричарда Линклейтера. За выдающиеся художественные достижения "Серебряного медведя" получила режиссер Люсиль Хадзихалилович за фильм "Ледяная башня" (La Tour de glace).

В программу основного конкурса вошли 19 картин из 26 стран. Фильмы из России на фестивале не представлены. Завершится кинофестиваль 23 февраля.

Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока (1899-1980) "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера ВС США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" (именно так тогда назывались награды) получил диснеевский мультфильм "Золушка" (Cinderella, 1949). В настоящее время Берлинале все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским кинофестивалями. Каждый год сеансы киносмотра посещают более 300 тыс. человек. В различных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по 120-130 млн евро.