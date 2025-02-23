В Якутии снимут документальный фильм о театре оперы и балета

Документальный фильм-наблюдение о самобытном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия) снимут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта, режиссер-документалист Мила Кудряшова.
"Проект "Театр Боотура" - это не просто документальный фильм, это целый пласт больших и малых событий, показов спектаклей, гастрольных выездов, встреч творческих деятелей со зрителями, в результате которых появится хроника реальной жизни уникального театрального коллектива из национального региона нашей необъятной страны", - рассказала Кудряшова.
Съемки картины включают подготовку премьеры балета "Щелкунчик" в Якутске.
"Отдельные съемки планируются с участием солистов балета в национальном парке "Ленские столбы". Мы также снимем гастроли солиста оперы "Ньургун Боотур" Александра Емельянова в Крым", - добавила Кудряшова.
Съемочная команда будет работать в Москве на вручении национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска". Этнобалет "Сияющий камень" по либретто директора театра Владислава Левочкина в постановке хореографа, главного балетмейстера Екатерины Тайшиной номинирован на семь номинаций фестиваля.
"Сияющий камень" - балет, представляющий современную хореографию с элементами классического балета в национальном колорите. В основе спектакля легенда о возникновении якутских алмазов - главного бренда современной Якутии.
"Полнометражный фильм и обширная программа его показов дают возможность каждому желающему стать свидетелем рождения самобытного театрального искусства, наполненного живой силой народа", - отметил директор театра Владислав Левочкин.
Феномен якутского "культурного чуда"
После съемок закрытия сезона в Якутске планируется проведение серии презентаций фильма "Театр Боотура" и киноверсии оперы - олонхо "Ньургун Боотур" для аудитории регионов России и зарубежных стран.
"Через проект "Театр Боотура" мы снова убеждаемся, что Россия - это удивительная страна с обширной территорией, богатой не только природными ресурсами, но и таким культурным наследием, из которого может прорасти даже элитарное классическое театральное искусство на языках проживающих здесь народов", - отметил Левочкин.
Когда искусство создается не только в крупных агломерациях, но и в отдаленных регионах, на периферии, в провинции, богатой культурным наследием и традициями, этот процесс формирует новые точки притяжения, уверен он.
Команда проекта считает, что документальный фильм позволяет почувствовать особую атмосферу закулисья, воочию увидеть повседневную жизнь театра, проникнуться заботами его подвижников.
"Фильм показывает, что переживаемый Якутией творческий подъем, рост национального самосознания, феномен якутского "культурного чуда" не сводится только к кинематографу. Изучая театр как живой организм, авторы фильма фиксируют уникальный социокультурный процесс, который необходимо запечатлеть для будущих поколений", - убежден Кудряшова.