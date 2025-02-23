В Якутии снимут документальный фильм о театре оперы и балета

Документальный фильм-наблюдение о самобытном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия) снимут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта, режиссер-документалист Мила Кудряшова.

"Проект "Театр Боотура" - это не просто документальный фильм, это целый пласт больших и малых событий, показов спектаклей, гастрольных выездов, встреч творческих деятелей со зрителями, в результате которых появится хроника реальной жизни уникального театрального коллектива из национального региона нашей необъятной страны", - рассказала Кудряшова.

Съемки картины включают подготовку премьеры балета "Щелкунчик" в Якутске.

"Отдельные съемки планируются с участием солистов балета в национальном парке "Ленские столбы". Мы также снимем гастроли солиста оперы "Ньургун Боотур" Александра Емельянова в Крым", - добавила Кудряшова.

Съемочная команда будет работать в Москве на вручении национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска". Этнобалет "Сияющий камень" по либретто директора театра Владислава Левочкина в постановке хореографа, главного балетмейстера Екатерины Тайшиной номинирован на семь номинаций фестиваля.

"Сияющий камень" - балет, представляющий современную хореографию с элементами классического балета в национальном колорите. В основе спектакля легенда о возникновении якутских алмазов - главного бренда современной Якутии.

"Полнометражный фильм и обширная программа его показов дают возможность каждому желающему стать свидетелем рождения самобытного театрального искусства, наполненного живой силой народа", - отметил директор театра Владислав Левочкин.

Феномен якутского "культурного чуда"

После съемок закрытия сезона в Якутске планируется проведение серии презентаций фильма "Театр Боотура" и киноверсии оперы - олонхо "Ньургун Боотур" для аудитории регионов России и зарубежных стран.

"Через проект "Театр Боотура" мы снова убеждаемся, что Россия - это удивительная страна с обширной территорией, богатой не только природными ресурсами, но и таким культурным наследием, из которого может прорасти даже элитарное классическое театральное искусство на языках проживающих здесь народов", - отметил Левочкин.

Когда искусство создается не только в крупных агломерациях, но и в отдаленных регионах, на периферии, в провинции, богатой культурным наследием и традициями, этот процесс формирует новые точки притяжения, уверен он.

Команда проекта считает, что документальный фильм позволяет почувствовать особую атмосферу закулисья, воочию увидеть повседневную жизнь театра, проникнуться заботами его подвижников.