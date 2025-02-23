Как Дональд Трамп помог Леониду Гайдаю

Историк Валерий Бурт рассказал, как однажды Дональд Трамп помог российскому кино, а также позволил Леониду Гайдаю сыграть по-крупному.

© Мослента

Режиссер Леонид Гайдай любил лотереи и азартные игры. В своих фильмах он упоминал их неоднократно. Так, в комедии «Бриллиантовая рука» управдом Варвара Сергеевна Плющ покупает лотерейные билеты и передает их своему помощнику.

«Распространите среди жильцов жэка, — говорит она грозно. — А если не будут брать, отключим газ».

В 1992 году на экраны вышла шпионская комедия российско-американского производства «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-бич опять идут дожди». Главные роли в фильме достались российскому актеру Дмитрию Харатьяну и американке Келли Мак-Грилл. Это был последний фильм в жизни Гайдая.

© Фото: Николай Малышев / ТАСС

И на съемках режиссер познакомился с будущим президентом США Дональдом Трампом. Бизнесмен всегда был известен своей любовью к кино. Для работы над «Дерибасовской» он предоставил режиссеру развлекательный центр «Тадж-Махал» в Атлатик-сити. Причем сделал это Трамп совершенно бесплатно.

В титрах есть благодарность бизнесмену Дональду Трампу за помощь в организации съемок.

Дмитрий Харатьян вспоминал, что Трамп, по своей любимой привычке, пытался уговорить Гайдая, чтобы тот позволил ему сняться в небольшом эпизоде картины. Но режиссер ни на какие уговоры не поддался и бизнесмену отказал. Гайдай сослался на то, что Трамп все же не был профессиональным актером.