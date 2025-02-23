Фильм «Анора» завоевал награды на церемонии Independent Spirit Awards

Фильм "Анора" (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бэйкера, где одним из актеров является Юра Борисов, получил три главные награды на церемонии Independent Spirit Awards.

© Кадр из фильма

Как отмечается в заявлении, кинокартина завоевала награды в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучшее исполнение главной роли".

23 января Борисова номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта.

Вместе с Борисовым за награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль" (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине "Боб Дилан: Никому не известный" (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в "Бруталисте" (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту "Ученик. Восхождение Трампа" (The Apprentice, 2024).

Ранее Борисов был номинирован за работу в "Аноре" на премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) и боролся за "Золотой глобус" в категории лучшая мужская роль второго плана.