Как снимали фильм «Белый Тигр» Карена Шахназарова

Накануне славного праздника – Дня защитника отечества – на «Мосфильме» состоялся тематический показ фильма Карена Шахназарова «Белый тигр». Как ни странно, никто не акцентировал внимание на дате и, что еще более странно, народу набралось – полный зал на 520 мест.

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Полный зал – это, конечно, прежде всего, заслуга организаторов, но и знаменитого режиссера знают, помнят и любят – если люди решили посмотреть его старый, вышедший в прокат 13 лет назад фильм. Ведь проще в Интернете посмотреть. Хотя выступление мэтра послушать не грех, он как правило говорит совсем не скучно.

И, выступая публично, ничего не скрывает. Вот и на этот раз он откровенно припомнил, что тогда, в 2012 году, в период оголтелой дружбы с Западом, какая-то часть публики этот его фильм буквально в штыки приняла. Особенно не понравилась последняя сцена, которая нарушила тогдашнее благодушие.

Это разговор Гитлера с неким молчаливым собеседником, в котором можно нафантазировать некоего Воланда. Но, по мнению режиссера, это хорошо, когда картина вызывает внутренний конфликт, Карен Георгиевич считает это признаком того, что каких-то своих целей она добивается.

Хотя режиссер честно признался, что не очень думает об абстрактных целях, снимая свое кино. Просто снимает. И он, кстати, поблагодарил, за то, что его пригласили на встречу, таким образом дав понять, что сам директор «Мосфильма» ее не организовывал, и даже не очень-то ожидал, поскольку о своих трех десятках кинокартин не вспоминает. Они уходят в народ и живут своей жизнью. Но если зрители задают вопросы, то приходится что-то припоминать. И первым был вопрос от «Свободной прессы:

«СП»: Почему белый «Тигр»? Почему не чёрный? Ведь все зловещее и мрачное у нас обычно чёрное?

– Нет, тут, в данном случае нет никакого моего замысла. Я же сделал все-таки эту картину по роману Ильи Бояшова. Он так и называется, по-моему, «Танкист и белый тигр». Ну, у него так назывался, вот я оставил название.

Ну, я думаю, что вообще-то белые танки были. Они и сейчас есть, поскольку зимой их перекрашивают. Но я никогда не слышал про существование чёрных танков. Поэтому, мне кажется, что изначально, наверное, и Илья так думал. Не знаю.

Я даже не спрашивал, имел он что-то в виду, в этом смысле или нет. Оставил авторское название, так что здесь не было с моей стороны какого-то желания удивить кого-то.

Илья умеет придумывать истории, у него есть и другие книги. Я даже хотел еще по ним снимать, ведь у него есть то, что нужно для кино. А нужна короткая, ясная история. И в этой книге все ясно: появился таинственный танк «Тигр». Никто не знает откуда, чего и как? Можно вокруг этого придумывать все, что угодно.

«СП»: Вопрос о съемочном процессе. Интересно, как вы снимали сцену со сгоревшей деревней? Много ли домов сожгли?

– «Сгоревшая деревня», была сразу построена такой, сгоревшей. Над картиной работал замечательный художник Сергей Федоров, это первая картина, где мы с ним сотрудничали. Потом мы вместе снимали еще картину «Хитровка». Он вообще один из лучших художников-постановщиков кино России. Действительно замечательный мастер.

И он придумал эту деревню. С этой декорацией была своя история. Вообще в этой картине, на самом деле, очень много импровизации. Много вещей, которые рождались прямо на съемке. И это, честно говоря, для меня странно, потому что это сложная военная картина: бои, танки, взрывы. Вообще-то всё должно быть заранее спланировано. Это не так просто, как когда двое-трое актёров разговаривают в комнате.

Но вот эта сцена была изначально совсем другая, и я практически поменял её. Я долго не мог нащупать и даже во время съемки фильма не понимал, где должна быть кульминационная схватка. И я поменял сцену буквально за день до съёмок. Группа меня, конечно, возненавидела, потому что они готовились совсем к другому.

То, как я эту сцену снимал, тоже интересно, это какой-то даже, я бы сказал, для меня мистический момент: пришел на площадку и просто снял первый кадр – танк въезжает в деревню. И дальше как-то стал снимать последовательно, кадр за кадром. То есть, я не знал, что буду снимать дальше. Снял один кадр и понял, как надо снимать следующий.

Но это ведь очень сложная сцена с точки зрения пиротехники. У нас чуть группа не погибла, когда обвалилась изба. Сцены с танками вообще снимать опасно. Но в результате все получилось…

***

А вообще, кроме одной как бы «мистической сцены», ничего другого мистического режиссер в голове не держал. Он хотел снять чисто реалистический фильм. Да, у него есть танкист Иван Найденов, эдакий скромный, но при этом как бы «герой с супер-способностями». Но именно, что «как бы». Да, по сюжету у него обгорело девяносто процентов тела, и он выжил.

Но на войне бывает вообще много чего такого, что потом долго восхищает потомков. Взять хотя бы подвиг летчика Алексея Маресьева, который две недели полз по снегу к своим, дополз, пережил ампутацию ног и, вернувшись в военную авиацию, продолжил бить врага. Или другой летчик, Михаил Девятаев, вместе с товарищами захвативший немецкий самолет и перелетевший линию фронта. Так уж получилось, что автору этих строк даже довелось пересечься с ним по жизни, когда он работал капитаном судна на подводных крыльях, теплоходе «Метеор».

В те времена поздороваться с этим Героем Советского Союза труда не представляло и можно было даже пожать ему руку, чем и пользовался мой отец. Впрочем, другие пассажиры были больше озабочены посадкой и высадкой, а Михаил Петрович, выглядывая из застекленной кабины, следил за этим процессом.

Про героев летчиков мы знаем почему-то больше, чем про танкистов. А ведь среди них тоже насчитывается пять десятков Героев Советского Союза. Взять хотя бы Дмитрия Лавриненко, самого результативного советского танкового аса Великой Отечественной. В 1941 году он уничтожил или вывел из строя 52 немецких танка. Всего участвовал в 28 танковых боях, трижды горел в танке. Лавриненко был убит осколком уже после боя под Волоколамском. А звание Героя ему присвоили посмертно только в 1990 году.

Или Семён Коновалов, который к лету 1943 года подбил 16 танков, два бронеавтомобиля и восемь автомашин с немцами. А потом еще один танк в Ростовской области. Но и КВ Коновалова тоже подбили. Танкисты и прибывшие ремонтники сняли с советской машины один из пулеметов и стали с ним пробираться к своим. На четвертые сутки наткнулись на танковую колонну противника и завладели вражеским танком. Как говаривал летчик с позывным «Маэстро» из фильма «В бой идут одни старики», другой киногерой в исполнении Леонида Быкова: «Махнул не глядя».

Сейчас многие не перестают удивляться: как же так? В советское время наш непрекращающийся конфликт с Западом объясняли антагонизмом двух систем. Идеологией. Сейчас мы, вроде, все одинаковые. Неизвестно даже, у кого капитализм капиталистичней.

Но, по мнению Карена Шахназарова, противостояние никуда не денется. Так мир устроен. Понятно, мы надеемся, что бог даст, появится какой-то баланс сил. Приходят такие идеалистические мысли, но вся история показывает, что когда две большие силы, как Россия и Западная цивилизация, существуют рядом, они всегда будут воспринимать друг друга как соперники. Если одна сторона ослабляется, значит, другая будет пытаться каким-то образом использовать свое преимущество, что и произошло после 1991 года.