Режиссер рассказал, как устроено производство мультфильмов

Цифровые парикмахеры, дизайнеры городов и аниматоры-перебежчики - его повседневность. Режиссёр, художник, руководитель анимационной студии "Воронеж" Алексей Замыслов рассказал "Омск Здесь", почему работа мультипликаторов устроена по принципу заводского конвейера и в чём сложность создания мультфильмов на основе литературных произведений.

© Омск Здесь

- Алексей, с чего началось ваше увлечение анимацией?

- Началось в 2001 году в Воронеже. И просто повезло: увлёкся компьютерной графикой и попал на студию, которая тогда занималась компьютерными играми. Это была заря, самое начало [развития] компьютерной графики в России, да и во всём мире.

Чисто случайно получилось: переводил технический английский в Воронежском государственном университете на направлении ядерной физики, и в библиотеке попалась статья на английском о том, как снимали "Гладиатора" (18+). И там рассказывалось, что люди в 3ds Max с утра до ночи (днём работают, ночью рендерят, потом всё это собирают, композят), - увлёкся. А в 2000 году диски с этой программой продавались на развалах, прямо в институте, в холле. Я купил себе 3ds Max, купил книжку и стал сам заниматься просто в качестве хобби. И разболтался с одногруппником, говорю: "Представляешь, вот такая штука, компьютерная графика, 3ds Max купил, занимаюсь". А он отвечает: "Ага, я работаю в этом. Хочешь, приходи к нам, попробуй". Вот, пошёл и занимался локациями для компьютерных RPG-игр. Это, наверное, самое счастливое время после института было. Я занимался ландшафтами и дизайном городов. Интересно, творчески, художественно - можно было строить целые города, создавать карты. Звучит как мечта архитектора.

И так потихоньку стал развиваться, сначала просто как художник компьютерной графики, потом стал руководить производством игры, потом увлеклись детскими играми с мультяшной графикой. И потихоньку как-то через детские игры и мультяшную графику поняли, что хотим заниматься мультфильмами. Это был где-то 2005 год. И так получилось, что с 2005 года я сначала руководил производством, делал всё и учил всему. Это время, когда все были самоучками, нигде это не преподавалось. Компьютерную графику изобрели не так давно, мы все были воодушевлены. И мы как раз на этой волне увлеклись и тоже решили заняться мультипликацией.

- Каким был ваш первый проект?

- "Снежная королева" (6+). Для нас это был большой вызов, потому что мы знали, что "Дисней" делает "Снежную королеву" (0+). Но также знали, что у них были творческие разногласия, и они заморозили этот проект. И мы решили успеть сделать до "Диснея". Благо, все знают советскую "Снежную королеву" (0+) Атаманова, это тоже было подспорьем. Решили взять эту тему. И в итоге это вылилось во франшизу из пяти полнометражных мультфильмов, сериала. Мы, конечно, немножко устали от этого проекта, потому что делали его больше 10 лет. У нас уходило 2 года на мультфильм с уже полученным опытом.

© Омск Здесь

© Омск Здесь

- Как устроена работа студии анимации?

- В это тяжело поверить, но у нас конвейер, цифровой завод, где работает 20 отделов. И каждый отдел связан с другим, есть входные данные, выходные данные из отделов, и работа прямо по кусочкам переходит из одного отдела в другой. Это 20 специализаций. У нас есть цифровые парикмахеры, которые причёсывают персонажей, выращивают шерсть, расчёсочками, ножничками всё это подрезают. Есть кутюрье, которые шьют одежду, архитекторы, которые создают города, дизайн. Очень много технических отделов, например, по подготовке персонажей к анимации - этому вообще нигде не учат, все самоучки, все на вес золота. Нам повезло, что этот отдел уже сформировался и много специалистов. Кстати, это сейчас прямо проблема для отрасли в России, что аниматоров на все студии не хватает. Они бегают между студиями и злят этим всех продюсеров. Поэтому у нас своя школа анимации в Воронеже, мы учим аниматоров.

- Чем занимается руководитель анимационной студии?

- Нужно руководить, рассказывать, что делать. Если я начинаю что-то делать сам, то я как бы краду время у тех, кто это делает. Конечно, большинство сотрудников меня уже переросли во всех своих специализациях. Получается, я за всем слежу. А чтобы следить, приходится часто и писать сценарии, и заниматься режиссурой, т. е. потихонечку работать по всем направлениям. Но сейчас я занимаюсь в основном текстами и отсматриваю результаты работы сотрудников. Чаще всего восхищаюсь этими результатами. У нас хороший, дружный и увлечённый коллектив.

- Какой проект был самым сложным в вашей карьере?

- Самым тяжёлым, что мы делали, была экранизация (6+) "Руслана и Людмилы" по Пушкину. Потому что Пушкина многие читают, многие любят. У нас есть фанаты Пушкина на работе, которые прям за нами следили. И, конечно, когда мы делали, мы абсолютно точно понимали, что критики будет очень много, и многие будут кричать "да как вы смели коснуться нашего Пушкина, всё сделали не так". Но я думаю, те, кто так кричат, они, скорее всего, Пушкина-то не читали. Основной посыл такой "критики" в том, что нельзя ни в коем случае его трогать. А что делать в таком случае, если не трогать? Если будет экранизация, дети её посмотрят, кто-нибудь заинтересуется, лишний раз прочитают. Мы когда делали, перечитали "Руслана и Людмилу" десятки раз. И я согласен с критиками: это ужасное с кинематографической точки зрения произведение, которое велико не драматической структурой, потому что там всё решает бог из машины, а главный герой ничего не делает сам - за него всё решают. Для кинематографа это просто катастрофа. Но там великолепный, бесподобный язык, который во всех школах учат наизусть. Описательная часть у Пушкина запредельно образная и очень здорово написана. И мы решили делать всё-таки по мотивам, поэтому многое упростили, поменяли, но к основе относились очень бережно и больше всего сил вложили именно в то, что у Пушкина было образным языком красиво в описательной части. Соответственно, мы постарались сделать этот проект максимально красивым, красочным. И пока что я считаю, это лучшее произведение из тех, что мы сделали.

© Омск Здесь

© Омск Здесь

- Как появляются идеи для новых мультфильмов?

- Смотрится то, что интересно, что давно не делалось, что сделано, что люди ждут. Сейчас мы, может быть, возьмёмся за экранизацию "Айболита" по Чуковскому. И как раз читали по этому поводу большое исследование: он входит в десятку самых ожидаемых экранизаций советской детской классики, а экранизации не было больше 40 лет. Последнее, что помнится, - это сериал (0+) 1984-85 годов, который все, собственно, и любят. Он немножко безумный, наверное, этим и нравится зрителю.

Поэтому, может быть, возьмёмся это сделать. За рубежом, например, есть Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел - известный американский детский писатель и мультипликатор, - прим. ред.). Чуковский его очень ценил, я не уверен, что они общались, но точно следили за творчеством друг друга. Доктор Сьюз тоже писал стихи для детей, очень большое количество. Его на Западе экранизируют очень хорошо, с большой любовью. Истории о Гринче, "Лоракс" (0+), "Хортон" (6+) - мультики по их классике выходят с завидной регулярностью и очень хорошего качества. Хочется так же сделать и советское, чтобы у наших детей были наши экранизации. Но Чуковский, конечно, это тоже вызов. Он совсем не как Пушкин, эта его "безуминка" очень тяжела для экранизации. Потому что "Но тебя, кровожадную гадину, / Я сейчас изрублю, как говядину" перенести в мультфильм не так просто.

- В каком состоянии находится индустрия анимации?

- 20 лет назад анимация была чем-то совершенно новаторским, а сейчас уже много-много онлайн-школ, которые чему-то пытаются учить. И на последней защите Фонда Кино, где я был, было очень много достойных отечественных проектов. Их было больше в несколько раз, чем несколько лет назад. Поэтому индустрия, безусловно, развивается. Что касается качественных проектов, вопросы, безусловно, есть, но они, мне кажется, есть у всех. Ну, действительно, это не то чтобы полёт в космос, но это тяжёлая, требующая больших денежных вливаний [сфера]. Конечно, это непросто, потому что если в кино можно снять на натуре, взять актёров, то мы всё разрабатываем полностью в 3D: мы не снимаем готовый город - мы его строим, можно сказать, выращиваем всех персонажей и не используем готовых. Это кропотливый труд, анимация всегда дороже, чем кино - во всех странах. И хоть это очень непросто, она непрерывно развивается, и год от года всё лучше и лучше. Чтобы анимация в нашей стране развивалась, крайне важно, чтобы было кому смотреть наши мультфильмы. Чем больше счастливых детей, тем более счастливы аниматоры и тем больше мультфильмов будет в нашей стране.

- Передаётся ли любовь к рисованию "по наследству"? И стоит ли прививать её своим детям?

- У меня подрастают две дочки, в детстве рисовать любили обе. В итоге одна сейчас учит физику с утра до ночи, переехала в Москву, выигрывает олимпиады. Вторая ещё пока рисует. Но мне кажется, тоже подрастёт и пойдёт совершенно в другую сферу. Всё-таки дети - это, как говорят, не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Уже не Средневековье, когда если папа - сапожник, то и дети будут. В основном они сами выбирают направление.