Как снимались самые известные фильмы о защитниках отечества

В честь 23 Февраля телеканал "Патриот" и "Российская газета" вспоминают фильмы о защитниках Отечества в разные исторические периоды о тех, кто составляет славу России, охраняет нашу страну в периоды войн и в мирное время.

В фильме Сергея Эйзенштейна представлена борьба русского народа под предводительством Александра Невского против рыцарей-тевтонцев и победа над ними на Чудском озере весной 1242 года. Советское руководство заказало картину режиссеру в 1937 году, когда появилась необходимость создавать патриотические фильмы, рассказывающие о славе русского оружия. Фильм "Александр Невский" вышел на экраны в 1938 году, а в 1941-м, когда началась Великая Отечественная война, обрел новый смысл. Особенно актуально звучала фраза, произнесенная Николаем Черкасовым, исполнителем роли Невского: "Если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!"

"Адмирал Ушаков"

В 1953 году на экраны вышла дилогия Михаила Ромма "Адмирал Ушаков" и "Корабли штурмуют бастионы", посвященная знаменитому адмиралу. В первой части рассказывается о становлении российского флота на Черном море и роли в этом Ушакова, а также о первых морских победах. Во втором фильме эскадра адмирала помогает войскам Александра Суворова. Макет корабля XVIII века для фильма был построен по чертежам кавалера ордена Ушакова, адмирала флота, профессора Ивана Степановича Исакова, который специально для съемочной группы написал справочное пособие "Морская служба XVIII века".

Фильм рассказывает о прославленном полководце Александре Суворове, его борьбе с войсками Наполеона и знаменитом переходе через Альпы. В массовых сценах картины было задействовано порядка 2 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. А переход через Альпы снимали на Кавказе на высоте 2200 метров у Девдоракского ущелья и в Дарьяльском ущелье. Картина вышла на экраны в январе 1941 года и была удостоена Сталинской премии.

"Война и мир"

Эпопея Сергея Бондарчука - один из самых масштабных фильмов не только в советском, но и мировом кинематографе. Съемки картины заняли шесть лет. Фильм курировали непосредственно в Министерстве культуры, съемочная группа получила доступ к музейным фондам, а для производства реквизита были задействованы около 40 предприятий Советского Союза и построено 50 объектов декораций. Батальные сцены создавались при поддержке Министерства обороны, которое выделило порядка 15 тысяч солдат для массовки. Специально для фильма был создан кавалерийский полк. Как известно, фильм "Война и мир" Сергея Бондарчука стал лауреатом премии "Оскар".

"Слушайте на той стороне"

Советско-монгольский фильм "Слушайте на той стороне" рассказывает о событиях 1939 года, во время боев на реке Халхин-Гол. Отряд особого назначения в Монголии ведет агитационную работу среди местного населения и, используя специальные репродукторы, имитирующие звук танков, отвлекает японского противника от места реальных сражений. Роль Георгия Жукова исполнил Михаил Ульянов, до этого сыгравший маршала в эпопее "Освобождение". Только во время событий 1939 года Жуков еще носил звание комкора.

"Фронт без флангов"

Фильм "Фронт без флангов" был создан по произведению Семёна Цвигуна "Мы вернемся". Писатель также выступил автором сценария. Картина рассказывает о партизанах и военных разведчиках в Великую Отечественную войну. Вячеслав Тихонов, сыгравший Штирлица в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны", в этой картине исполнил роль бывшего чекиста, возглавившего партизанский отряд. Впоследствии у фильма "Фронт без флангов" появилось два продолжения: "Фронт за линией фронта", вышедший на экраны в 1978 году, и "Фронт в тылу врага", который зрители увидели в апреле 1982 года. Трилогия охватила практически весь период Великой Отечественной войны - с августа 1941 года до Дня Победы в 1945 году.

"Щит и меч"

Фильм Владимира Басова "Щит и меч", состоящий из четырех частей, снимался в честь 50-летия Службы внешней разведки КГБ СССР. Картина создана по роману Вадима Кожевникова и рассказывает о советском разведчике, работающем под прикрытием в годы Великой Отечественной войны. Консультантом фильма и прототипом главного героя стал разведчик Александр Святогоров. В фильме звучит песня Вениамина Баснера и Михаила Матусовского "С чего начинается Родина", ставшая одним из символов патриотизма. В 1968 году фильм лидировал в прокате - только первую часть посмотрело более 68 млн человек.

"Батальоны просят огня"

Картина "Батальоны просят огня" создавалась к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основе фильма - одноимённый роман Юрия Бондарева. Действие происходит осенью 1943 года во время форсирования Днепра советскими войсками. По сюжету два батальона, закрепившиеся на важном плацдарме, лишаются огневой поддержки и вынуждены в одиночку держать оборону. Один из режиссеров фильма - Владимир Чеботарёв - сам прошёл войну, был в госпитале, попал в лагерь военнопленных, откуда бежал, служил командиром запасного полка.

"Случай в квадрате 36-80"

Фильм "Случай в квадрате 36-80" Михаила Туманишвили рассказывает об учениях советского и американского флотов во время холодной войны. Советским военным предстоит не допустить ядерной катастрофы и помочь американским подводникам. В съёмках была задействована реальная военная техника: самолёты, авианесущий крейсер, атомный ракетный крейсер, атомная подводная лодка.

"Одиночное плавание"

"Одиночное плавание" - еще один фильм Михаила Туманишвили, действие которого происходит в период холодной войны. В этот раз советским морским пехотинцам предстоит противостоять диверсии ЦРУ. Картина снималась в Крыму, а для создания сцен на американской ракетной базе кинематографистов пустили на секретный береговой стационарный ракетный комплекс. На XIX Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате режиссер получил приз "За оригинальное решение героико-патриотического фильма". А в прокате в 1986 году картина заняла второе место.