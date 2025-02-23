Джеймс Кэмерон рассказал о первых реакциях после просмотра «Аватара 3»

Джеймс Кэмерон рассказал, что показал рабочий вариант фильма «Аватар: Огонь и пепел» нескольким зрителям, и некоторым из них третья часть показалась лучшей из всех.

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«Я не могу быть объективным, но, думаю, фильм выглядит очень хорошо. Я показал его нескольким избранным людям, чтобы получить обратную связь. Отзывы были такими, что это определенно самый эмоциональный и, возможно, лучший из трех фильмов на данный момент. Посмотрим, конечно, но я чувствую себя довольно уверенно», – заявил Кэмерон.

По его словам, в третьей части драматическая составляющая стала еще сильнее, что оказалось вызовом для актеров, но они справились.

«Работа актеров исключительна. Это действительно душераздирающе в хорошем смысле», – подчеркнул режиссер.

Ранее он говорил, что в третьем «Аватаре» зрителей ждут неожиданные повороты сюжета и смелые решения, которые даже могут показаться избыточными.

Премьера «Огня и пепла» состоится 19 декабря 2025 года. «Аватар 4» выйдет 21 декабря 2029 года, а «Аватар 5» — 19 декабря 2031 года.