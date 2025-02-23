Объявлены все лауреаты премии Independent Spirit Awards 2025

23 февраля стали известны победители премии Independent Spirit Awards 2025. «Анора» Шона Бейкера отметилась наградами сразу в трёх категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшая главная роль».

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Статуэтка за лучший зарубежный фильм досталась латвийскому мультфильму «Поток» Гинтса Зилбалодиса. Лучшим новым сериалом жюри назвало «Сёгуна» с Космо Джарвисом и Хироюки Санада.

Некоторые победители премии Independent Spirit Awards 2025

Лучший фильм — «Анора»

Лучший режиссёр — Шон Бэйкер («Анора»)

Лучшая главная роль — Майки Мэдисон («Анора»)

Лучшая роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)

Лучшая прорывная роль — Мэйси Стелла («Моя старая задница»)

Лучший сценарий — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)

Лучший дебютный фильм — «Младший брат»

Лучший зарубежный фильм — «Поток»

Лучший новый сериал — «Сёгун»

Лучшая главная роль в новом сериале — Ричард Гэдд («Оленёнок»)

Лучшая роль второго плана в новом сериале — Нава Мау («Оленёнок»)

Лучшая прорывная роль в новом сериале — Джессика Ганнинг («Оленёнок»)

Лучший актёрский состав в новом сериале — «Как умереть в одиночестве»

С полным списком лауреатов можно ознакомится по ссылке.