Расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон» от ТНТ

26 февраля стартует второй сезон сериала «Мендельсон» от ТНТ. Он снова расскажет о Менделе, который открывает очередной свадебный салон – теперь вместе с новой героиней Юлей. Мендель решает сделать девушке предложение, однако на пути пары встаёт амбициозная владелица конкурирующего салона. Она готова использовать любые методы, чтобы помешать успеху их бизнеса.

Появилось расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон» от ТНТ
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В продолжение войдёт 12 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 6 марта. Проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон»

  • 1-я серия — 26 февраля
  • 2-я серия — 26 февраля
  • 3-я серия — 27 февраля
  • 4-я серия — 27 февраля
  • 5-я серия — 3 марта
  • 6-я серия — 3 марта
  • 7-я серия — 4 марта
  • 8-я серия — 4 марта
  • 9-я серия — 5 марта
  • 10-я серия — 5 марта
  • 11-я серия — 6 марта
  • 12-я серия — 6 марта
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