Появилось расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон» от ТНТ

Расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон» от ТНТ
26 февраля стартует второй сезон сериала «Мендельсон» от ТНТ. Он снова расскажет о Менделе, который открывает очередной свадебный салон – теперь вместе с новой героиней Юлей. Мендель решает сделать девушке предложение, однако на пути пары встаёт амбициозная владелица конкурирующего салона. Она готова использовать любые методы, чтобы помешать успеху их бизнеса.
В продолжение войдёт 12 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 6 марта. Проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон»
- 1-я серия — 26 февраля
- 2-я серия — 26 февраля
- 3-я серия — 27 февраля
- 4-я серия — 27 февраля
- 5-я серия — 3 марта
- 6-я серия — 3 марта
- 7-я серия — 4 марта
- 8-я серия — 4 марта
- 9-я серия — 5 марта
- 10-я серия — 5 марта
- 11-я серия — 6 марта
- 12-я серия — 6 марта