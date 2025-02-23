Павел Басинский объяснил, почему спектакль «Петр I» нужно смотреть в кино

Проект "Театр в кино" стартовал в ноябре 2023 года премьерой в "Октябре" киноверсии "Пиковой дамы" "Геликон-оперы", снятой телеканалом "Культура". Идея проекта была проста и великолепна: дать возможность людям необъятной страны увидеть на экране лучшие столичные и региональные спектакли, посетить которые есть возможность далеко не у всех. Но думается, в этом проекте был заложен и другой смысл. Соединить два искусства - театр и кино. Использовать возможности обоих.

© Российская Газета

К сожалению, я не видел геликоновской "Пиковой дамы", но в случае с вахтанговским спектаклем это соединение, несомненно, удалось. Работы двух режиссеров - театрального (Наталья Ковалева) и кинорежиссера (Константин Куц), а также двух творческих коллективов, работавших над спектаклем и его киноверсией, - гармонично сошлись фактически в новое произведение - экранной версии нашумевшего спектакля, билеты на который может купить даже не каждый житель Москвы: в онлайн продаже они разлетаются в считанные минуты.

Признаюсь, я не театрал. Театр - искусство тоталитарное. Оно требует твоего прямого соучастия. Приходя в театр, ты волей-неволей на время становишься его элементом, начиная с вешалки и заканчивая аплодисментами. Но главное дело, конечно, не в гардеробе и не рукоплесканиях, а в том, что между зрителем и актерами либо устанавливается какая-то химическая связь, и тогда спектакль удался, либо не устанавливается, и тогда он провалился. Таким образом, зритель тоже становится соучастником сценического действа и в некотором роде ответственным за него.

Тем, кому это нравится, называются театралами. Это особая порода людей, которых я немного побаиваюсь. Они посвящены во что-то такое, во что я не посвящен.

Кино - искусство демократическое. Когда-то в кинотеатрах лузгали семечки, сегодня хрустят попкорном. В кино не нужно притворяться киноманом. При желании можно и поспать на заднем ряду, и устроить свидание с девушкой. Во время сеанса легко можно уйти, не расстраивая актеров на экране.

Наконец, кино снимается один раз и навсегда, а размножается в каком угодно количестве экземпляров. Это товар самого широкого и долгого потребления. Как, скажем, книга.

А вот двух одинаковых спектаклей, как известно, не бывает. Они рождаются и умирают, как мотыльки-однодневки.

Не знаю, примут ли киноверсию "Павла" суровые театралы, но, на мой взгляд, она - восхитительна.

Во-первых, это - большой театр!

Александр Олешко, которого мы привыкли видеть в основном в роли телеведущего, на наших глазах рождается как потрясающий актер с огромным психологическим диапазоном, способный играть одновременно истеричного старичка-ребенка, страдающего от дефицита материнской любви, сентиментального пожилого любовника и жестокого императора, возомнившего себя Богом.

Замечательный Игорь Карташев в роли фон Палена озадачивает зрителя ежеминутно. Он то циник и шутник, то льстивый интриган, то искренний спаситель отечества... А в конечном итоге - единственный человек во всей этой дворовой камарильи, который "делает дело" и берет на себя ответственность за него.

Не лучшая роль - сына Павла цесаревича Александра, будущего Александра I - досталась Юрию Поляку. Изначальный автор пьесы Дмитрий Мережковский писал ее за границей во время Первой русской революции, когда он сильно не любил самодержавие из своего прекрасного европейского далека. Она стала первой частью трилогии "Царство Зверя", где название говорило за себя, а основной идеей было: "Самодержавие - от антихриста". Павел, как фигура трагическая и погибшая от собственной же "антихристовой" Системы, автору удался, а вот с его сыном что-то пошло не так. И в пьесе, и в спектакле цесаревич - неврастеник, который боится всего на свете: папы, жены, короны, которую не решается надеть на свою слабую голову, и фон Палена, который им жестко манипулирует. Каким образом этот слабак затем победит Наполеона и въедет в Париж на белом коне - понять невозможно.

Однако в дуэте с братом Константином (Виталий Иванов), затейником и пофигистом, братья хороши как демонстрация печальной, хотя и сомнительной, истины, что на детях природа отдыхает. Впрочем, и в случае с Константином возникают сомнения. Что это, намек на отречение от трона, приведшее к восстанию декабристов? Но кто тогда воевал бок о бок с Суворовым и участвовал в Битве народов? Это был какой-то другой Константин? С другой стороны, это все-таки театр, а не учебник истории.

Прекрасна работа сценографа и художника по костюмам Максима Обрезкова.

Музыкальное сопровождение... Музыки в спектакле много, и в основном это популярная классика от Моцарта до Шнитке. В качестве фона она хороша, но не более того.

В целом же это мощное и глубокое зрелище, которое держит вас в непрерывном напряжении. Два часа без антракта, которого в кино не бывает, ни на секунду не заставят вас заскучать.

Удивительно, что сценарий спектакля был собран, по сути, из трех текстов: пьесы Мережковского, поэтической трагедии Евгения Симонова "Смерть Павла Первого" и сцен разговоров Павла с призраком покойной Екатерины II, которые добавила уже режиссер-постановщик Наталья Ковалева. У Мережковского не было Екатерины, и его персонажи не переходили с прозы на стихи. Последний прием, на самом деле, самое непонятное в этом спектакле. Есть версия, что это как бы последнее "прости" от вахтанговцев покойному Евгению Рубеновичу Симонову, бывшему руководителю театра Вахтангова, уволенному из него в 1987 году, тоже в результате переворота.

Таков театр.

Но в театре нельзя взобраться на сцену и рассмотреть всю палитру мимики Александра Олешко или увидеть стальной блеск в глазах фон Палена в изображении Игоря Карташева. В театре при самой хорошей акустике с галерки на расслышишь всего богатства модуляции их голосов. В театре за право "рассмотреть" и "расслышать" нужно платить порой очень немалые деньги. А в кино все равны, все "допущены" на сцену.

В этом его преимущество. Но, конечно, только тогда, когда над этим поработали большие профессионалы.

В конце спектакля, как это и было в истории, император Павел погибает от рук заговорщиков. Спектакль же "Павел I" отныне обречен на вечную жизнь на экране...