Какие сериалы выходят в марте 2025 года

Комедийная драма с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым, комедия про Голливуд с Сетом Рогеном, перезапуск «Сорвиголовы», возвращение «Почки», финал «Праведных Джемстоунов» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в марте, и рассказывает о самых интересных.

Лучшие сериалы марта 2025 года
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«Почка» — 3 сезон, реж. Мария Шульгина

  • Где и когда смотреть: на Kion — с 1 марта.

Третий выпуск черно-комедийной драмы с Любовью Аксеновой в роли коррумпированной инспекторши пожарной службы, у которой отказывают почки.

«Девять тел в мексиканском морге» (Nine Bodies in a Mexican Morgue) — 1 сезон, созд. Энтони Горовиц

  • Где и когда смотреть: на MGM+ — с 2 марта.

Триллер писателя и сценариста Энтони Горвица — автора цикла про шпиона-подростка Алекса Райдера, а также книг про Джеймса Бонда и Шерлока Холмса, написанных по просьбе потомков Артура Конана Дойла и Яна Флеминга. По сюжету девять незнакомцев в результате авиакатастрофы оказываются в мексиканских джунглях и начинают умирать один за другим. Выжившим необходимо выяснить, кто их убивает.

«Сорвиголова: Рожденный заново» (Daredevil: Born Again), созд. Дарио Скардапане, Мэтт Корман и Крис Орд

  • Где и когда смотреть: на Disney+ — с 4 марта.

Ревайвал телекомикса Netflix «Сорвиголова» в рамках пятой фазы киновселенной Marvel. К роли Мэтта Мердока, слепого адвоката с суперспособностями, вернулся Чарли Кокс, его противника, гангстера Уилсона «Кингпина» Фиска, вновь сыграл Винсент Д'Онофрио.

«Тайга», реж. Александр Касаткин

  • Где и когда смотреть: на Premier и Kion — с 5 марта.

Детективный триллер про поиски маньяка, убивающего девочек из неблагополучных семей в маленьком городе.

«Между нами химия» — 1 сезон, реж. Карина Чувикова

  • Где и когда смотреть: на Wink — с 6 марта.

Драмеди про таксистку, которая узнает о тяжелом заболевании и начинает поиски потенциального мужа, поскольку боится оставить детей одних. В главных ролях — Саша Бортич и Никита Ефремов.

«Темные ветра» (Dark Winds) — 3 сезон, созд. Грэм Роланд

  • Где и когда смотреть: на AMC и AMC+ — с 9 марта.

Третий сезон психологического триллера про двух полицейских навахо (Зан Маккларнон и Кайова Гордон), которые расследуют дела на юго-западе США 1970-х годов. В новых сериях напарники продолжат поиски двух пропавших без вести мальчиков.

«Праведные Джемстоуны» (The Righteous Gemstones) — 4 сезон, созд. Дэнни Макбрайд

  • Где и когда смотреть: на HBO — с 10 марта.

Финал черной комедии Дэнни Макбрайда про семью алчных телепроповедников и пасторов мегацеркви.

«Юность» (Adolescence) — мини-сериал, созд. Джек Торн и Стивен Грэм

  • Где и когда смотреть: на Netflix — с 13 марта.

Драматический сериал про арест 13-летнего мальчика за убийство одноклассницы. Все четыре серии сняты одним планом — как и фильм «Точка кипения», предыдущий проект режиссера Филипа Барантини и актера Стивена Грэма (который тут выступил соавтором сценария).

«Алая река» (Long Bright River) — мини-сериал, созд. Лиз Мур и Никки Тоскано

  • Где и когда смотреть: на Peacock — с 13 марта.

Драматический триллер с Амандой Сейфрид («Манк») в роли филадельфийской полицейской, которая ищет наркозависимую сестру, пропавшую без вести.

«Колесо времени» (The Wheel of Time) — 3 сезон, созд. Рейф Джадкинс

  • Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 13 марта.

Третий выпуск фэнтези с Розамунд Пайк («Исчезнувшая») по мотивам цикла Роберта Джордана «Колесо времени» — про волшебницу и ее юных подопечных, которые противостоят силам тьмы.

«Вор дури» (Dope Thief), созд. Питер Крейг

  • Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 14 марта.

Криминальная драма Питера Крейга («Город воров», «Бэтмен») про двух друзей, которые прикидываются агентами Управления по борьбе с наркотиками, чтобы ограбить дом, однако случайно сталкиваются с чересчур крупной рыбой. В главных ролях — Брайан Тайри Генри («Атланта») и Вагнер Моура («Нарко»).

«Резиденция» (The Residence) — 1 сезон, созд. Пол Уильям Дэвис

  • Где и когда смотреть: на Netflix — с 20 марта.

Детектив от студии Шонды Раймс Shondaland («Анатомия страсти», «Бриджертоны») про расследование убийства в американском Белом доме во время официального банкета. Актерский состав возглавили Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»).

«Убийца со счастливым лицом» (Happy Face) — 1 сезон, созд. Роберт и Мишель Кинги, Дженнифер Касисио

  • Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 20 марта.

Тру-крайм-драма от авторов «Хорошей жены» Роберта и Мишель Кингов. Основой сериала стали подкаст и автобиографическая книга Мелиссы Мур, дочери серийного убийцы Кита Джесперсона по прозвищу «Убийца со счастливым лицом», который орудовал в США в 90-е годы. Самого преступника на экране изобразил Деннис Куэйд («Субстанция»), а Мур сыграла Аннали Эшфорд из «Мастеров секса».

«Киностудия» (The Studio) — 1 сезон, созд. Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори и Фрида Перес

  • Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 26 марта.

Комедия про новоиспеченного руководителя вымышленной голливудской студии, который пытается сохранить ее на плаву во время стремительных социальных и экономических перемен. В главной роли снялся соавтор шоу Сет Роген, его партнерами по кадру стали Кэтрин О'Хара («Битлджус»), Кэтрин Хан («Это все Агата»), Айк Баринхолц («Вечеринка») и Чейз Суи Уондерс («Тела тела тела»). Самих себя в сериале изобразили многие деятели киноиндустрии: Мартин Скорсезе, Рон Ховард, Шарлиз Терон, Стив Бушеми, Брайан Крэнстон и другие.

«Банды Лондона» (Gangs of London) — 3 сезон, созд. Гарет Эванс и Мэтт Фланнери

  • Где и когда смотреть: на Sky Atlantic и AMC+ — в марте.

Продолжение гангстерского экшн-триллера о борьбе преступных кланов в столице Великобритании от режиссера дилогии боевиков «Рейд» Гарета Эванса.

Фильмы и сериалы
Мастера секса
Битлджус
Сорвиголова
Бэтмен
Оранжевый — хит сезона
Рейд
Исчезнувшая
Анатомия страсти
Исчезнувшие
Город воров
Во все тяжкие
Вечеринка
Питер Хайк
Мелисса Мур
Алекс Грегори
Энтони Горовиц
Грэм Роланд
Стивен Грэм
Эван Голдберг
Айк Баринхолц
Дэнни Макбрайд
Стив Бушеми
Чарли Кокс
Шерлок Холмс
Роберт Кинг
Мишель Кинг
Джанкарло Эспозито
Шарлиз Терон
Гарет Эванс
Никита Ефремов
Сет Роген
Джек Торн
Аманда Сейфрид
Александр Касаткин
Ян Флеминг
Деннис Куэйд
Мартин Скорсезе
Брайан Крэнстон
Джеймс Бонд
Любовь Аксенова
Netflix
Amazon
Apple