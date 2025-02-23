Расписание выхода третьего сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой

1 марта стартует третий сезон сериала «Почка» с Любовью Аксёновой. Он продолжит историю инспектора пожарной службы Натальи Кустовой. После событий второго сезона прошёл год, Наташа работает на месте своей бывшей начальницы, но на горизонте снова маячат проблемы. Главная героиня может сесть в тюрьму, и, чтобы этого избежать, она начинает заботиться о маленьком ребёнке, уход за которым обеспечит ей отсрочку или условный срок.

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В продолжение войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 21 марта. Проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Почка»