Фильм «Пророк» снова возглавил кинопрокат за уикенд

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» второй раз подряд становится самым кассовым за неделю. Об этом сообщило издание Kinobusiness. Лента добавила в кассу за минувшие выходные 250,8 млн рублей.

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Премьера недели – ретро-детектив с Милошем Биковичем «Красный шёлк» расположился на втором месте: киносборы за уикенд составили 195,9 млн рублей. На третью строчку опустилась приключенческая комедия «Манюня: День рождения Ба», собравшая в прокате 92 млн рублей.

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».