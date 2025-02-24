Стало известно, когда стартуют съемки второго сезона «Джентльменов»

Производство продолжения криминальной драмеди «Джентльмены» от Netflix и Гая Ричи начнется весной 2025 года. Об этом в интервью THR рассказал исполнитель главной роли Тео Джеймс, также поделившись деталями о новых эпизодах.

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«Второй сезон получится масштабнее и мрачнее первого. Мы с Гаем хотели убедиться, что шоу будет развиваться дальше. Первый сезон получился очень веселым, но если сделать то же самое еще раз, это может не сработать. Вы должны иметь возможность погрузиться немного глубже в характеры персонажей», — отметил Джеймс.

«Джентльмены» вышли на Netflix в марте 2024 года и получили высокие оценки критиков и зрителей. Сериал рассказывает историю аристократа Эдди Хорнимана, который обнаруживает, что его семейное поместье используется для выращивания каннабиса под руководством предприимчивой Сьюзи Гласс.