Вышел комикс-приквел к фильму "Майор Гром: Игра"

Российское издательство BUBBLE выпустило книгу комиксов "Хольт. Болевой порог".

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В ней раскрывается начало истории Августа ван дер Хольта - одного из антагонистов фильма "Майор Гром: Игра".

Над проектом работали сценарист Александр Бергман, художница Джамиля Зульпикарова и колористка Карина Ахметвалиева.

Ранее коллектив авторов трудился над популярными сериями "Чумной Доктор", "Бесобой", "Экслибриум" и многими другими.

Новинка доступна в двух вариантах - на кинообложке запечатлен актер Матвей Лыков, исполнивший роль злодея на большом экране.

Прежде отдельный графический роман получила Юлия Пчелкина - спутница отечественного суперполицейского.