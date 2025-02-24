Вышел комикс-приквел к фильму "Майор Гром: Игра"
Российское издательство BUBBLE выпустило книгу комиксов "Хольт. Болевой порог".
В ней раскрывается начало истории Августа ван дер Хольта - одного из антагонистов фильма "Майор Гром: Игра".
Над проектом работали сценарист Александр Бергман, художница Джамиля Зульпикарова и колористка Карина Ахметвалиева.
Ранее коллектив авторов трудился над популярными сериями "Чумной Доктор", "Бесобой", "Экслибриум" и многими другими.
Новинка доступна в двух вариантах - на кинообложке запечатлен актер Матвей Лыков, исполнивший роль злодея на большом экране.
Прежде отдельный графический роман получила Юлия Пчелкина - спутница отечественного суперполицейского.