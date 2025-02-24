Опубликовано свежее фото со съемок «Супермена»

Режиссёр «Супермена» Джеймс Ганн опубликовал свежее фото со съёмок ленты, на котором можно увидеть Николаса Холта в образе Лекса Лютора. Актёр выглядит задумчиво и смотрит в сторону.

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Сам Лютор выступит одним из противников Супермена, который будет сражаться с героем с помощью своего интеллекта. Это канон из комиксов DC, а Джеймс Ганн строго ему следует.

Премьера фильма «Супермен» запланирована на 11 июля 2025 года. Проект станет частью первой главы киновселенной DC под названием «Боги и монстры». Вместе с Коренсветом в проекте сыграли Рэйчел Броснахэн, Фрэнк Грилло, Скайлер Джизондо, Сара Сампайо и другие.