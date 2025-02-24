Комедия «Белые цыпочки» может получить продолжение

Актёр и сценарист Марлон Уэйанс, который сыграл одну из главных ролей в ленте «Белые цыпочки» вместе со своим братом Шоном Уэйансом, рассказал, что комедийная лента «Белые цыпочки» получит сиквел. Марлон начнёт работать над ним после «Очень страшного кино 6».

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Фанаты всегда спрашивают: «Когда вы снимете продолжение?» Они любят этот фильм. Знаете, я думаю, пришло время. Давайте закончим «Очень страшное кино 6», а потом выпустим «Белых цыпочек 2».

Оригинальная лента рассказывала про двух провинившихся перед начальством агентов ФБР, которых отправляют на миссию по защите сестёр Уилтон. Герои решают перевоплотиться в сестёр, чтобы попытаться обмануть всех остальных и спасти девушек.

Любопытно, что критики приняли картину очень прохладно, однако со временем фильм стал культовым благодаря юмору и актёрам.