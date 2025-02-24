Комедия «Белые цыпочки» может получить продолжение

Актёр и сценарист Марлон Уэйанс, который сыграл одну из главных ролей в ленте «Белые цыпочки» вместе со своим братом Шоном Уэйансом, рассказал, что комедийная лента «Белые цыпочки» получит сиквел. Марлон начнёт работать над ним после «Очень страшного кино 6».

Комедия «Белые цыпочки» может получить продолжение
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Фанаты всегда спрашивают: «Когда вы снимете продолжение?» Они любят этот фильм. Знаете, я думаю, пришло время. Давайте закончим «Очень страшное кино 6», а потом выпустим «Белых цыпочек 2».

Оригинальная лента рассказывала про двух провинившихся перед начальством агентов ФБР, которых отправляют на миссию по защите сестёр Уилтон. Герои решают перевоплотиться в сестёр, чтобы попытаться обмануть всех остальных и спасти девушек.

Любопытно, что критики приняли картину очень прохладно, однако со временем фильм стал культовым благодаря юмору и актёрам.

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