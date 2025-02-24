Стоит ли ждать скорого возвращения Голливуда в РФ

Российским кинотеатрам не стоит рассчитывать на скорое возвращение голливудских фильмов в прокат, заявил НСН Алексей Воронков.

В ближайшие два-три месяца не стоит ожидать возобновления переговоров с крупными мейджорами из Голливуда, заявил в эфире НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

В России до конца 2025 года официально выйдут минимум 42 американских фильма, пишет газета «Известия». Российские дистрибьюторы не исключают возвращения в ближайшее время голливудских студий в связи с новым этапом отношений России и США. По данным издания, российские кинокомпании заключили ряд сделок по зарубежным релизам, которые к настоящему моменту еще не закрыты. Воронков категорично назвал эту информацию слухами.

«На сегодняшний день информации о каких-либо переговорах с мейджорами нет. Я считаю все это слухами, потому что никаких движений до сегодняшнего дня не было. Что касается иностранных компаний, действительно, многие компании продолжали работать с 2022 года. В 2023 и 2024 годах выходило большое количество фильмов по сравнению с нулем, но в основном это фильмы категории «Б». Это не мейджоры, это фестивальные проекты, какие-то небольшие проекты иностранных студий, в том числе американских. На сегодняшний день все ждут какое-то там движение, начало переговоров именно с мейджорами, но я бы не стал рассчитывать на это в ближайшие месяца два-три. Никто ничего не знает пока что, но в этом вопросе есть два аспекта: насколько быстро будут готовы иностранные компании возвращаться в РФ и насколько быстро Россия их пустит обратно», - сказал собеседник НСН.

По его прогнозам, посещаемость российских кинотеатров в 2025 году не вернется к уровню 2019 году без крупных иностранных проектов.

«По выручке прошлый год был лучше, чем 2023, но по людям 2024 год еле-еле дотянул до уровня 2023 года. В 2019 году в кинотеатры ходили 220 миллионов человек, в 2024 году пришло 127 миллионов человек. Мы как минимум 40-45% не добираем по посещаемости. Без кратного увеличения кассового российского кино, без возвращения именно больших мейджорских студий, которые способны генерировать миллиард-два по сборам своих фильмов, достичь уровня посещаемости в 200 миллионов человек в 2025 году нам вряд ли удастся», - заключил Воронков.

Ранее PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян заявил «Радиоточке НСН», что за последние годы зритель «развернулся» к отечественному контенту.