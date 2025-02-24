Шоураннер объяснил, почему «Кобра Кай» лишилась важного персонажа

Завершившийся сериал «Кобра Кай», являющийся продолжением классических фильмов 1980-х – 1990-х «Парень-каратист», смог задействовать всех значимых героев из полного метра, кроме одного. Шоураннер Джон Харвитц рассказал, что создатели шоу пытались привлечь Хилари Суонк, игравшую в четвертой части, но она не проявила заинтересованности.

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«Ее не было не из-за отсутствия попыток с нашей стороны. Нам всегда нравилась идея, что Джули Пирс в исполнении Хилари Суонк появится в финальных сериях «Кобры Кай», но этому не суждено было случиться. Мы несколько раз общались с ее представителями, но так и не смогли поговорить с ней напрямую. В конце концов, она оказалась не заинтересована в участии в проекте. Мы уважаем ее желание и остаемся ее большими поклонниками. Я твердо убежден, что все эти вещи происходят или не происходят не просто так. Возможно, когда-нибудь она вернется во вселенную Мияги», — написал Харвитц в соцсети X.

Среди вернувшихся актеров были Томас Иэн Гриффит, Шон Кэнан, Юдзи Окумото, Элизабет Шу и другие.

«Кобра Кай» завершился на Netflix в феврале 2025 года после шести сезонов. 30 мая 2025 года состоится премьера полнометражного фильма «Карате-пацан: Легенды». Там будут сниматься Джеки Чан и Ральф Маччио. Таким образом новая картина свяжет между собой классическую тетралогию, ремейк 2010 года и «Кобру Кай». События сериала скорее всего будут иметь какое-то значение и для полнометражного фильма.