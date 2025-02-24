Вышел трейлер детективной комедии Netflix "Убийство в Белом доме" (The Residence).

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Сериал снят по мотивам романа Кейт Андерсен Брауэр "Резиденция. Тайная жизнь Белого дома". Премьера ленты запланирована на 20 марта.

По сюжету во время банкета в Белом доме происходит убийство. Расследование дела поручают эксцентричной Корделии Капп. Подозреваемыми становятся все 157 человек. Тем временем постепенно начинают вскрываться тайны и интриги прошлого каждого из присутствующих гостей. Но цель Корнелии остается неизменной - найти истинного убийцу и обезопасить всех остальных.

Режиссерами ленты выступили Джаффар Махмуд и Лиза Джонсон. Роли в сериале исполнили Узо Адуба, Джанкарло Эспозито, Барретт Фоа, Эдвина Финдли, Джульетт Джефферс, Эл Митчелл, Бретт Такер и другие.