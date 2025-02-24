Вышел трейлер комедийного сериала «Три плюс три»

Онлайн-кинотеатры Start и Okko представили большой трейлер сериала «Три плюс три». Комедийное шоу стартует уже 10 марта, в том числе на телеканале СТС, в первый сезон войдёт 16 серий.

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Сюжет «Три плюс три» расскажет о двух необычных семьях из провинциального городка. Много лет назад Антон Клячев написал книжку, на которой выросло не одно поколение детей, но повторить литературный успех не вышло. Несколько неудачных браков спустя немолодой, но элегантный Клячев возвращается на родину, в город, где осталась его семья — сын Леонид, мастер кузнечного дела, и внук-спасатель Прометей.

Где-то по соседству живут Ларины. Валентина Петровна, связанная с писателем общим прошлым, работает в такси. Её дочь Света, которая нравится Леониду, водит экскурсии. Внучка Юля пишет и продаёт картины. Прометей подозревает в Юле аферистку и даже сдаёт её полиции. Конфликт молодых людей высекает искру, способную разгореться в настоящее чувство. Сумеют ли представители трёх поколений из непохожих семей отыскать ключи к сердцу друг друга и обрести счастье?

Режиссёром проекта выступил Дмитрий Грибанов, а главные роли исполнили Владислав Ветров («Последний богатырь. Наследие»), Елена Николаева («Лихие»), Ольга Хохлова («Лада Голд»), Алексей Розин («Дино»), Вадим Соснин («Молот ведьм») и Александра Соловьёва («Фарма»).

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

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Видео доступно во VK-группе Start. Права на видео принадлежат Start.

Постер сериала «Три плюс три»