В Великобритании высказались о шансах «Аноры» на «Оскар»

Британский кинокритик Стив Роуз заявил, что фильм «Анора» должен получить «Оскар» за лучшую картину. Соответствующее мнение он высказал в статье, опубликованной на The Guardian.

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По словам Роуза, «Анору» отличает от большинства конкурентов, номинированных на грядущую премию в категории «Лучший фильм», то, что ее действие происходит в реальности.

«Более того, «Анора» посещает места, куда редко заглядывает мейнстримное кино: грязные улицы, стрип-клубы, ночные кафе, Брайтон-Бич в Бруклине, где живут русская и армянская общины», — подчеркивает он.

Кинокритик называет «Анору» восхитительным фильмом, который полон душевности, страсти, энергии и обычной жизни.

«Это фильм, которым не просто можно восхищаться, а который можно любить. А [главная героиня] Эни — персонаж нашего времени. И когда будущие историки спросят, что произошло в 2024 году, мы сможем ответить: «Она произошла», — подводит итог Роуз.

Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 3 марта 2025 года.