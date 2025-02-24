Что известно о фильме «Человек-паук 4»

Поклонники вселенной Marvel получили долгожданные новости о четвертой части «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли. Премьера фильма, которая изначально была запланирована на июль 2026 года, сдвинулась на неделю. Теперь зрители смогут увидеть новое приключение Питера Паркера в кинотеатрах 31 июля 2026 года.

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Что известно о фильме?

Съемки четвертой части «Человека-паука» начнутся уже этим летом. Том Холланд, который вновь вернется к роли Питера Паркера, поделился своими впечатлениями от сценария на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Актер рассказал, что прочитал сценарий вместе с Зендеей, своей партнершей по фильму, и они оба были в восторге.

«В один момент мы стали прыгать от радости, — признался Холланд. — Фильм получится очень захватывающим, и фанаты его точно оценят. Но есть несколько вещей, которые нам нужно выяснить, прежде чем мы приступим к съемкам».

Что ждать от новой части?

Хотя подробности сюжета пока держатся в секрете, можно предположить, что четвертая часть продолжит историю, начатую в предыдущих фильмах. После событий «Человека-паука: Нет пути домой», где Питер Паркер столкнулся с мультивселенной и потерял близких, зрители ожидают, что новый фильм раскроет дальнейшую судьбу героя.

Одним из ключевых вопросов остается, как Питер справится с одиночеством и новыми вызовами, ведь теперь о его существовании не помнит никто из друзей, включая Мэри Джейн (Зендея) и Нэда Лидса (Джейкоб Баталон). Также фанаты надеются на появление новых персонажей и, возможно, возвращение старых знакомых из вселенной Marvel.

Другие проекты Тома Холланда

Помимо «Человека-паука», Том Холланд занят в другом крупном проекте — фильме «Одиссея», премьера которого запланирована на 17 июля 2026 года. Это означает, что лето 2026 года станет настоящим праздником для поклонников актера, ведь всего за две недели они увидят его в двух совершенно разных ролях.