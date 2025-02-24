Вышел трейлер комедии «Девушки на балконе»

Локализованный трейлер и дату российской премьеры фильма «Девушки на балконе» (Les femmes au balcon) обнародовала 24 февраля 2025 года кинокомпания A-One Films. Главные роли в черной комедии Наоми Мерлан по сценарию Селин Сьяммы исполнили Сухейла Якоб, Сандра Кодрян, Лукас Браво и сама Мерлан, а также снялись Надеж Боссон-Диань, Кристоф Монтене, Анни Мерсье и др.

© кадр из фильма «Девушки на балконе»

В центре сюжет фильма три разбитные подруги, которые постоянно вмешиваются в личную жизнь своих соседей по дому. В какой-то момент обычный бытовой конфликт перерастает в настоящую кровавую бойню.

Мировая премьера «Девушек на балконе» состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. Премьера в Москве пройдет 20 марта в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт».

В российский прокат картина выйдет 27 марта при поддержке компанией RWV Film. Представители A-One Films заранее предупреждают, что в соответствии с действующим законодательством РФ в прокатной версии фильма сокращены несколько сцен.