«Ленфильм» закончил работу над фильмом про учителя Джорджа Лукаса

Киностудия «Ленфильм» завершила работу над документально-биографическим фильмом «Однажды в Ленинграде» про режиссера Павла Клушанцева, которому 25 февраля исполнилось бы 115 лет. Он первым придумал, как показать космос в кино, поэтому многие голливудские мастодонты опирались на его наработки, а Джордж Лукас и Ридли Скотт даже называли его учителем.

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В основу ленты легли мемуары самого режиссера. Создатели пообещали, что расскажут не только о жизни Клушанцева, но и о влиянии мировых событий на его творчество.

Режиссер работы Михаил Архипов рассказал, что картина будет разделена на девять глав, девять макетов и девять десятилетий. Он добавил, что Клушанцев работал в уникальной технике комбинированных съемок с использованием разных приемов. Он лично придумывал какие-то средства, чтобы воплотить свои идеи на экране. Многое из того, что режиссер сделал, используется до сих пор, сообщает «Петербургский дневник».

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи киностудии «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Петербурга. Кинематографисты уверены, что у Минкульта РФ нет возможности эффективно заниматься студией из Москвы.