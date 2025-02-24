Стартовал второй сезон сериала «Телохранители» от ТНТ

24 февраля состоялась премьера второго сезона сериала «Телохранители». Для просмотра уже доступны первые два эпизода — остальные серии будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ в 20:00, а также в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск».

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Второй сезон шоу продолжит историю нескольких боксёров, которые устраиваются в охрану к адвокату, чтобы избежать тюремного заключения. По сюжету продолжения адвокат продолжит заниматься максимально резонансными делами, а значит, у него лишь прибавится недругов, и славной троице телохранителей не придётся сидеть без работы.

К главным ролям вернулись Егор Овчинников, Олег Гаас, Александр Левин, Дмитрий Лысенков, Сергей Маковецкий и Яна Кошкина. Режиссёрами выступили Константин Смирнов и Владимир Битоков.