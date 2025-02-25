Образ русских в западной прессе, кино и телевидении не меняется веками. Русский — всегда плохой, что здесь обсуждать? И все же так было не всегда. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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На премию «Оскар» номинирован русский актер Юра Борисов, который снялся в американском фильме «Анора». Но «Оскар» не только творческий приз, но также инструмент для поощрения политической позиции. Не подвергая сомнению таланты русского актера, стоит разобраться в политическом подтексте фильма «Анора».

Герой «Аноры» — отправленный на обучение в Америку отпрыск русского олигарха, который выглядит полным балбесом. Вместо учебы он с головой ушел в компьютерные игры. Поскольку недоросль вступил в половозрелый возраст, его одолевает также тяга к любовным утехам, что привело его в объятия особы с низкой социальной ответственностью. Русский Ромео спешит оформить брачный союз, дабы получить green card и осесть в вожделенной Америке. Дальнейшее уже не важно — нравственные ориентиры русского человека расставлены.

Фильм «Анора» вызвал одобрение критиков, собрал огромную аудиторию и получил высокие призы. Критики особо отмечают удачные образы русских персонажей. Хотя эти критики отнюдь не специалисты по России и русских людей видели только в своих же фильмах. Посему можно сделать вывод, что публике в «Аноре» представлен ожидаемый образ русского человека с минимумом интеллектуальных претензий и нравственных идеалов.

Что показываем

Древнегреческий мудрец Гераклит говорил: «Не важно то, что есть. Важно то, что мы показываем». В современных СМИ эта заповедь доведена до совершенства. Недавно мне на глаза попалось обширное исследование, где подвергнуто анализу 90 тысяч материалов о России в СМИ стран G7. Чаще всего пишут о России в Англии, 40% статей имеют критический характер, только 1% — позитивный. Самая высокая цитируемость у американских СМИ. В США 91% материалов о России имеют негативный характер, позитивный — смешные 0,2%.

В целом в западных СМИ лишь 1,5% материалов о России носят позитивную окраску. Информация о том, как, к примеру, похорошела Москва, никого не интересует.

Когда же Запад стал смотреть на Россию враждебно, а русофобия элиты заразила СМИ, которые независимы только в декларациях? В XVIII веке царь Петр, приехавший в Англию за наукой, насмешек не вызывал. Взявшие в 1760 году Берлин русские войска услышали похвалу Фридриха Великого за порядок в городе. В Париже в 1815 году русские вели себя достойно. Рассказы дипломатов о варварских обычаях в Московии не находили подтверждения, когда Европа увидела русских.

Как начинали

Все изменилось в XIX веке, когда схлестнулись стратегические интересы Британской и быстро растущей Российской империи. Не только в Европе и на Балканах, но и в Азии. В истории этот конфликт получил название «Большая игра». Англия, закрепившись в Индии, пыталась возбудить восстания в Центральной Азии. Английский шпион капитан Артур Конноли прокладывал дорожку Лоуренсу Аравийскому, но лавров не снискал. Шпион заигрался — в 1842 году в Бухаре ему отрезали голову. Может, дело в том, что русских в Туркестане уважали больше англичан.

Английские газеты, захлебываясь от возмущения, писали о деспотизме и экспансии русской власти. Чья бы корова мычала! Именно в ту эпоху появился жанр политической карикатуры. Английские карикатуристы, забыв о правилах джентльменов, рисовали грязные картинки на русского императора, на Россию в образе жадного и вечно голодного медведя.

Газета «Таймс» писала:

«Границы умеренности царя Николая I известны. Он оставит другим столько же независимости, сколько Рим оставил Карфагену».

«Морнинг кроникл» вещала:

«Одно простое убеждение сохранилось у русских — о том, что они призваны быть правителями мира, и это убеждение явлено в русских публикациях».

И это на голубом глазу писали в Англии, где никогда не соблюдались права порабощенных народов!

В Англии появилось фальшивое завещание Петра I с планами мирового господства. Пропаганда вела к тому, что Россию надобно исключить из числа цивилизованных государств. Не правда ли, знакомые тезисы? Прообраз нынешней позиции Запада, который преподает миру уроки демократии, гуманизма, уважения к закону, но сам брезгливо переступает через эти понятия, как денди обходит грязную лужу на тротуаре.

Можно как угодно относиться к императору Николаю I, но факт состоит в том, что перед Крымской войной он ездил в Лондон, чтобы предотвратить конфликт. Не напоминает безответные предложения Кремля Западу в конце 2021 года?

Едва русский царь ступил на английский берег, пресса зашлась в истерике, карикатуристы ломали карандаши. Премьер Палмерстон заявил, что ведет войну с Россией во имя «борьбы добра и зла, цивилизации и варварства». Просто машина времени — заезженная пластинка на собраниях Евросоюза. Даже королева Виктория впала в ажитацию и объявила, что отречется от короны, если русские победят Турцию. Неудивительно, что после Октября ее внучок Георг V отказался приютить семейство Романовых с пятью детьми.

А что же деятели культуры, которые восхищались русскими писателями и смотрели на русскую культуру конца XIX — начала XX века снизу вверх? Вирус русофобии сжег тонкое душевное устройство. Редьярд Киплинг строчил антирусские статьи с карикатурами низкого пошиба. Брем Стокер в ужасном вампире Дракуле зашифровал русского царя Александра II. В романе — анаграммы русских имен, география, торжество Англии в финале...

Так продолжили

В XX столетии США, вытеснив Англию, ощутили себя на вершине мира. Общая черта англосаксов, которые рядятся в одежды демократии, — они на дух не переносят того, кто им перечит. И всегда именно Россия отказывается смотреть гегемону в рот. Так устроена Россия, что не отдает душу служению чужим богам. Запад это постигнуть не в состоянии.

В изображении образа «злого русского» у Америки появились новые инструменты — кино и комиксы. Профессор Чикагского университета Уильям Митчелл пишет, что в современной культуре зрительный образ обладает силой, о которой не мечтали древние идолопоклонники. По мнению Митчелла, картинка — новый язык, который создает обманчивое впечатление и мистифицирует реальность из идеологических целей. Продукция Голливуда — мягкая сила чудовищного воздействия. Голливуд формирует мировоззрение миллионов зрителей. Какого русского мы видим в американских фильмах? Чаще всего стереотипы — пьющие, привыкшие к холоду, неотесанные мужики. Хорошо, если без медведя на привязи и без гармошки. Даже русский космонавт («Армагеддон») слеплен из того же теста. Конечно, популярен образ русского шпиона и наемного убийцы («Солт», «Железный человек», «Джон Уик»). Едва ли не единственный положительный образ русского достался в «Красной жаре» американскому актеру Шварценеггеру.

Русская мафия — главный враг Джейсона Стейтема, с которой он борется, как Сизиф с валуном.

Не надо думать, что американцы не разбираются в киноискусстве. Они восхищаются советскими шедеврами. Квентин Тарантино высоко ставит «Человека-амфибию», Стивен Спилберг и Том Хэнкс — «Летят журавли», Антонио Бандерас — «Иди и смотри», Мартин Скорсезе и Фрэнсис Коппола — «Я — Куба». Речь идет о сознательной идеологической манипуляции массовым зрителем.

Популярный сериал «Карточный домик» при всех его достоинствах не свободен от стереотипа. В сериале речь идет о мерзостях американской политической системы, но вдруг появляется президент России Виктор Петров, бывший шпион и поборник Православия, который стаканами пьет водку и смеется над западными выборами. Немудрено, что западные СМИ хором пишут о вмешательстве России в выборы, хотя доказательств меньше, чем слез у крокодила. Сами США не стесняются вмешиваться в политические процессы по всему миру, организуя где попало цветные перевороты.

Что дороже

В Голливуде могли бы снять фильм на другую тему — об истинном значении русского человека для Америки. Фундамент американской науки, которая собирает Нобелевские премии, в значительной мере залит блестящей плеядой русских ученых, которые оказались за океаном после Октября. Создатель телевидения Владимир Зворыкин, социолог Питирим Сорокин, создатель инженерной школы США Степан Тимошенко, академик, химик Владимир Ипатьев, академик, историк Михаил Ростовцев. Рядом с выдающимся конструктором Игорем Сикорским работали десятки русских инженеров. В 1930-х годах в научных центрах США служили не менее 300 российских ученых. Советником президента Эйзенхауэра был участник Манхэттенского проекта Георгий Кистяковский. В 1960-е годы он участвовал в первых переговорах по ядерному сдерживанию. Или такие сюжеты продать невозможно? Злой русский стоит дороже умного русского.

Супругой выдающегося экономиста Джона Кейнса, советы которого президенту Рузвельту спасли Америку во время Великой депрессии, была русская балерина. Лидия Лопухова из знаменитой труппы Дягилева, танцевавшая в паре с Вацлавом Нижинским. Лопухова много лет вела на Би-Би-Си передачи о русской культуре. Еще неизвестно, что случилось бы с Америкой и Англией, если бы не благородное влияние русского мира.

В фильме «Анора» тоже есть танцы. В стриптиз-баре — на шесте. Теперь в представлении Запада такой номер более всего притягивает русского человека. Впрочем, это больше говорит о Западе, чем о русском человеке.

Между тем, «Анора» с Борисовым получила премии Гильдии продюсеров и Гильдии режиссеров США. Эти награды считаются одними из наиболее авторитетных для предсказания будущих победителей «Оскара» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм».

А удастся ли Юре Борисову получить заветную статуэтку, «Вечерней Москве» рассказал кинокритик Роман Григорьев.