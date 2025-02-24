Вышел трейлер второго сезона «Андора» — сериал по «Звёздным войнам» продолжится 22 апреля

Авторы сериала «Андор» в рамках вселенной «Звёздных войн» представили официальный трейлер второго сезона. Продолжение шоу начнёт выходить на Disney+ с 22 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале LucasFilm. Права на видео принадлежат LucasFilm.

Кроме того, Lucasfilm представила официальный постер второго сезона с лицом главного персонажа.

Первый сезон «Андора» вышел осенью 2022 года и стал одним из самых высоко оценённых шоу в истории «Звёздных войн». Сериал рассказывает о воре по имени Кассиан Андор, который присоединяется к числу противников Империи и ведёт за собой революцию.

Ранее исполнительница одной из главных ролей заявила, что второй сезон будет ещё лучше, чем первый.