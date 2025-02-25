Что известно о фильме «Джон Уик 5»

В сети активно обсуждают новый фильм про Джона Уика, съемки которого должны были начаться еще несколько лет назад. Кажется, что несмотря на сложности в производстве и неопределенность в съемочной команде, продолжению франшизы все же быть. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме на данный момент, и размышляет, что вселенная Джона Уика приготовила своим фанатам на этот раз.

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«Джон Уик 5»: главное о фильме

Страна: США

США Жанры: боевик, триллер, криминал

боевик, триллер, криминал Сценаристы: Шей Хаттен, Дерек Колстад

Шей Хаттен, Дерек Колстад Продюсеры: Бэзил Иваник, Эрика Ли

«Джон Уик 5» — это предстоящий американский боевик и продолжение одноименной франшизы о легендарном киллере. Деталей о предстоящей картине пока очень мало: неизвестно даже, кто займет кресло режиссера, поскольку создатель предыдущих картин Чад Стахелски сейчас занят другим проектом.

Сценарий, вероятно, напишут Шей Хаттен и Дерек Колстад, а продюсерами выступят Бэзил Иваник и Эрика Ли. Участие главной звезды предыдущих фильмов — Киану Ривза — также остается под вопросом, поскольку непонятно, что произошло в финале четвертой части с его персонажем. Тем не менее возможно возвращение в картину Уинстона (Иэн МакШейн), Боура Кинга (Лоренс Фишберн), Кэйна (Донни Йен), Трекера (Шамир Андерсон) из четвертой части и даже героини Аны де Армас из фильма «Балерина», который тоже является частью франшизы.

Дата выхода

Так как съемки еще не начались, когда картина выйдет на экраны, пока неизвестно. Однако, учитывая графики съемок подобных проектов, пятый фильм стоит ждать не раньше 2026-2027 годов. Трейлер «Джона Уика 5», соответственно, пока тоже не готов.

Дата премьеры фильма «Джон Уик 5» пока неизвестна. Предположительно, картина должна выйти не раньше 2026-2027 годов.

Производство

Тот факт, что пятый фильм про Джона Уика находится в разработке, подтвердил генеральный директор компании Lionsgate Джон Фелтхаймер в августе 2020 года. Изначально его планировалось снять одновременно с фильмом «Джон Уик 4» в начале 2021 года, однако позже шоураннеры решили отложить производство и сначала закончить четвертую часть.

В 2022 году режиссер Чад Стахелски заявил, что несмотря на некоторые заключительные моменты, у франшизы будет пятая часть. При этом он добавил, что и ему, и исполнителю главной роли Киану Ривзу хочется завершить несколько других проектов, получить дополнительный опыт и уже потом вернуться к истории Джона Уика. Разработка пятого фильма началась в 2023 году, замедлилась из-за забастовки сценаристов и актеров, но потом снова возобновилась.

В октябре 2024 года Стахелски заявил, что сценарий уже претерпел некоторые изменения и не будет окончательно утвержден, пока он, Ривз и продюсеры не будут полностью удовлетворены историей. По словам режиссера, пятая часть — это не прямое продолжение фильма «Джон Уик 4», а отдельное произведение со своими сюжетными линиями.

Сюжет фильма

Чем закончился «Джон Уик 4»

В финале четвертого фильма франшизы Джон Уик отправляется на дуэль со своим очередным противником — маркизом де Грамоном. Правила поединка таковы: если выигрывает Уик, его, наконец, прекращают преследовать и оставляют в покое. Если же победителем становится маркиз, то он лишает жизни и Уика, и его секунданта Уинстона.

В последний момент маркиз отказывается сражаться и назначает себе замену — им становится слепой киллер Каин, в котором Уик с ужасом узнает своего бывшего напарника и друга. Каин отказаться от дуэли тоже не может, поскольку в противном случае де Грамон убьет его дочь. В ходе дуэли Уик получает тяжелое ранение, однако успевает выстрелить последней пулей в де Грамона. Маркиз уходит из жизни. Уик просит Уинстона отвезти его домой и теряет сознание от ран.

Фильм заканчивается сценой на кладбище: Уинстон и Голубиный Король вместе с псом Уика стоят возле могил Джона и его жены Хелен. Король интересуется, попал ли Уик в рай или в ад, на что Уинстон отвечает уклончиво. В сцене после титров мы видим Каина, к которому с ножом приближается Акира — дочь менеджера отеля «Континенталь» в Осаке.

Что случилось с Джоном Уиком

Это основной вопрос, который терзает всех поклонников франшизы. На протяжении всего фильма герои произносят реплики, так или иначе связанные с кончиной, например, во время дуэли Каин говорит: «Ищущий смерть живет», на что Уик отвечает ему: «Цепляющийся за жизнь умирает».

Несмотря на то что в финале четвертого фильма мы действительно видим могилу главного героя, это может быть специальным ходом режиссера (все-таки Уик уже не раз погибал и воскресал). Его тело не показывают, а разговор Уинстона и Голубиного Короля о рае и аде можно трактовать с точки зрения того, что герой оказался ни там, ни там. Исходя из этого, можно предположить, что в пятой части мы узнаем, как Уик в очередной раз инсценировал свою кончину, или же вообще будем следить за другими персонажами.

Интересно, что Стахелски снял два варианта концовки «Джона Уика 4». В одной из версий, судя по словам режиссера, сцена на кладбище была снята иначе и красноречивее намекала на то, что Уик остался в живых. Однако во время тестовых показов такой финал не понравился зрителям, поэтому в Lionsgate согласились на ту концовку, которую вставили в итоговую версию фильма. При этом ни режиссер, ни Киану Ривз все еще не раскрывают тайны и предлагают зрителям самим сделать для себя вывод, жив герой или нет.

Что нужно знать о франшизе Джон Уик

Франшиза «Джон Уик» — это культовая серия американских неонуарных криминальных боевиков, созданная сценаристом Дереком Колстадом. Главного героя, легендарного киллера Джона Уика, сыграл Киану Ривз. История начинается с того, что Уик, отошедший от дел, вынужден вновь вступить в мир преступности после трагической потери любимой собаки, последнего подарка от его покойной жены.

С момента выхода первого фильма в 2014 году франшиза стала одной из самых успешных в жанре боевика. На данный момент в ней вышло четыре части:

Кроме того, франшиза расширилась благодаря спин-оффам: комиксам John Wick: The Book of Rules (2017-2019), сериалу «Континенталь» (2023) и предстоящему фильму «Балерина» (2025).

Фильмы получили теплое признание критиков и зрителей, а «Джон Уик 4» и оригинальная часть вошли в киноисторию как одни из лучших боевиков всех времен. Четвертая часть получила самые высокие оценки (его рейтинг на Rotten Tomatoes — 95 процентов, в то время как у первого фильма — 86 процентов, у второго и третьего — 89 процентов) и собрала рекордную сумму в прокате — 138 миллионов долларов за первый уик-энд и 428 миллионов спустя два месяца проката.