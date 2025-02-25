«Каратель» получит свой проект в киновселенной Marvel

В рамках рекламной кампании «Сорвиголова: Рождённый заново» стало известно, что Marvel Studios официально работает над сольным проектом про Карателя в исполнении Джона Бернтала.

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Правда, в отличие от «Сорвиголовы», Фрэнк Касл получит не полноценный сериал или полнометражный фильм, а проект формата Marvel Studios Special Presentations, который представляет из себя фактически специальный часовой эпизод в духе сериала.

Ранее Marvel выпустила два шоу такого формата — «Ночной оборотень» и «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск».

Пока неизвестно, когда вообще планируют сделать подобный спешл, однако Каратель вернётся в киновселенную уже в первом сезоне «Сорвиголовы: Рождённый заново» — его премьера состоится 4 марта.