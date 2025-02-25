Названа дата выхода фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина

Экранизация романа писателя Евгения Водолазкина "Авиатор", над которой он работает с режиссером Егором Кончаловским, выйдет осенью 2025 года. Об этом писатель сообщил в интервью ТАСС.

"Фильм выйдет в прокат осенью 2025 года. Я его уже видел и он мне очень понравился. Там еще не был поставлен звук надлежащим образом, но в целом монтаж уже был сделан, а монтаж, как известно, в каком-то смысле важнее, чем съемки", - сказал он.

Водолазкин добавил, что во время монтажа можно сделать совершенно другой фильм. По его мнению, именно это отличает кино от литературы и театра, в которых больше цельности.

"Кино же иногда напоминает лего, в котором разные эпизоды меняют свое местоположение", - считает писатель.

Собеседник агентства также отметил, что экранизация - это совершенно новое произведение.

"Это как гусеница и бабочка: одно происходит из другого, но выглядит совершенно иначе", - сказал он.

Водолазкин также заметил, что у кино и литературы разные законы - литература может себе позволить долгие описания и остановку внимания на портрете или пейзаже, а кино - это искусство действия, которое должно иметь определенный темп.

Писатель также подчеркнул, что несмотря на то, что кино - это перевод с литературного языка на кинематографический, с Кончаловским им удалось работать в команде, преодолевая творческие расхождения. Он также отметил работу продюсера картины Сергея Катышева.

"На пути у "Авиатора" было немало сложностей, и только его непоколебимая вера в проект позволила довести дело до конца. На своем капитанском мостике он стоял с терпением и убежденностью человека, который, проложив курс, уже от него не отступает", - заключил писатель.

Роман "Авиатор" издан в 2016 году, за него писатель получил премию "Большая книга". Водолазкин - прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров "Лавр" и "Чагин". Его произведения переведены на 36 иностранных языков.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.