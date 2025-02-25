Появились постеры с персонажами боевика «Под огнем»

Создатели боевика «Под огнём» опубликовали его постеры с персонажами. На них можно увидеть ключевых героев, включая персонажей Джозефа Куинна, Уилла Поултера и других актёров.

© Чемпионат.com

Постеры с персонажами шоу

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

Сюжет будущей ленты расскажет о команде «Морских котиков», выполняющей миссию в Ираке середины 2000-х годов, когда их задание оборачивается катастрофой. Протагонистом выступит Рэй Мендоза, который прослужил более 16 лет в составе элитного подразделения и был награждён Серебряной звездой.

В актёрский состав также вошли Космо Джарвис, Кит Коннор, Д’Фарао Ун-А-Тай, Чарльз Мелтон, Ноа Чентинео, Тейлор Джон Смит, Адайн Брэдли, Майкл Гандольфини, Генри Зага, Эван Хольцман и другие. Снял ленту Алекс Гарленд, постановщик «Падения империи» и других проектов.