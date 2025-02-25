В каких странах больше всего любят мультсериал «Маша и Медведь»

Любимова заявила, что мультфильм «Маша и Медведь» очень популярен в исламских странах
Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о популярности в исламских странах российского мультфильма «Маша и медведь».
Как отметила Любимова в беседе с AIF.Ru, у трогательного мультфильма про девочку с покрытой головой и в длинном сарафане и медведя миллиарды просмотров.
Кроме того, по словам министра культуры, «Маша и медведь» не оставляет равнодушными итальянских пап, сербских, арабских и турецких.
Ранее Любимова рассказала, что в 2025 году в России откроется 25 школ креативных индустрий для подростков, напоминает RT.