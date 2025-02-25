«Они станут сюрпризом». Братья Руссо рассказали о новых «Мстителях»

Во время недавнего интервью братья Энтони и Джо Руссо, которые выступают режиссёрами «Мстителей: Судный день» и «Мстителей: Секретные войны», рассказали, чем конкретно зацепят будущие ленты.

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По словам постановщиков, каждая новая часть «Мстителей» станет «сюрпризом» для каждого зрителя. Что конкретно под этим подразумевается, братья не уточнили.

Эти фильмы станут сюрпризом для людей. Мы нашли способ рассказать историю, которая очень захватывает нас. Она очень радикальна и бросит вызов нашим зрителям.

«Мстители: Судный день» выйдут в США 1 мая 2026 года, а премьера «Секретных войн» состоится 7 мая 2027 года. Действующим злодеем картин выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего.