Антон Хабаров отправится по всему СССР в сериале «Казанова. В бегах»

Премьерный показ второго сезона сериала «Казанова» стартует на Первом канале 3 марта 2025 года. Продолжение авантюрного ретро-детектива получило название «Казанова. В бегах». Действие происходит спустя два года после событий первого сезона. Обаятельный аферист и обольститель Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) - он же Казанова - отчаянно стремится к полностью чистой биографии и новому паспорту. Он все еще находится в уголовном розыске и вынужден скрываться в Ленинграде у влюбленной в него сожительницы Тихомировой (Анна Банщикова).

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В один прекрасный день Казанова замечает, что его портрет исчез с доски розыска. Не теряя ни минуты, Игорь Апрельцев собирает вещи и едет в Москву. Тем временем его возлюбленная Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова) готовится навсегда уехать из столицы с сыном Никитой и маленькой Машей, дочкой Апрельцева. Именно в этот момент, когда красавец коллега помогает ей погрузить вещи, ее и видит Казанова. Со стороны они настолько похожи на счастливую семью, что, распрощавшись с мечтой о жизни с Полиной, Игорь Апрельцев также решает начать все заново.

На дворе лето 1980 года. Страна готовится к самому грандиозному событию десятилетия – Олимпийским играм. Все с нетерпением ждут яркого праздника, новых открытий, неожиданных знакомств, а главное, будущих побед. Для Казановы Олимпиада могла бы стать морем возможностей сорвать большой куш, но он твердо намерен оставить прошлое в прошлом. Вот только по его пятам снова следует капитан Шмаков (Сергей Угрюмов), готовый буквально на все, лишь бы посадить афериста.

Ради новой жизни Казанове придется объехать полстраны – от Целинограда до Паланги, периодически ловко сбегая прямо из-под носа неутомимого Шмакова. Апрельцева ожидают перевоплощения в экстрасенса, космонавта, манекенщика, целителя… Каждая новая серия – новая «любовь» Казановы, яркий образ, раскрывающий разнообразие женских судеб огромной страны.

Я долго ждал начала работы над продолжением сериала, поскольку между первым и вторым сезоном случился большой перерыв, - говорит Антон Хабаров. - С другой стороны, здорово, что у меня было время подготовиться, поскольку моего героя ждет много новых перевоплощений. Текущий сценарий понравился мне даже больше, чем был у первого сезона, хотя, казалось бы, куда уж лучше. Казанова становится взрослее, он прошел через большие испытания, и женщины ему встретятся немного другие…

В новых сериях снялись также Александр Назаров (Бескрылов), Катерина Шпица (Элла), Екатерина Агеева (Зоя), Ольга Лапшина (Долгова), Светлана Колпакова (Медникова), Мария Смольникова (Смирнова), Наталья Рогожкина (Ноубл), Яна Крайнова (Мяги), Александра Богданова (Надя), Евгения Дмитриева (Голованова), Филипп Ершов (Ефимов), Александр Яцко (Голованов) и другие. Режиссером стал Сергей Комаров.

Съемки сериала «Казанова. В бегах» производства «Амедиа Продакшн» прошли в 2024 году в Санкт-Петербурге, Выборге, Москве и Абхазии. Команда проекта выбрала локации, максимально отражающие географию экранного героя и стилистику времени. Для передачи атмосферы Олимпиады-80 были воссозданы декорации пресс-центра, а сам Казанова свободно перемещался по республикам СССР, то соблазняя любительницу редких пластинок из Риги и эстонскую чиновницу, то пожимая руку космонавту Леонову на Байконуре. В реальности съемки проходили в таких локациях, как Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана, Институт Биохимии, в отеле «Советский» (легендарная гостиница «Советская»), КЦ «Зеленоград» и Парке Горького, библиотеке Алвара Аалто в Выборге. Сцены на вокзале, в поезде и самолете были засняты в кинопарке Москино в Юрово, а финальный блок съемок прошел в Абхазии. Для создания эффекта ретро-изображения оператор Артур Крейтор задействовал советские объективы, переделанные специально для кинокамеры.