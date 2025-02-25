Стоит ли смотреть новый фильм о Бриджит Джонс?

Четвертая часть франшизы «Бриджит Джонс» под названием «Без ума от мальчишки» вызвала волну обсуждений среди зрителей и критиков. Фильм, который вышел в мировые кинотеатры (за исключением США и России, где он сразу появился на стримингах), побил рекорды кассовых сборов в Великобритании, заработав за первые четыре дня 11,7 млн фунтов. Однако успех у зрителей не смог скрыть разочарования критиков, которые отмечают, что франшиза, некогда ставшая символом эпохи, превратилась в пародию на саму себя.

© Just Talks

От иконы к эпитафии

Когда в 2001 году на экраны вышел первый фильм «Дневники Бриджит Джонс», он стал настоящим откровением. История тридцатилетней женщины, которая борется с лишним весом, алкогольной зависимостью, финансовыми трудностями и отсутствием личной жизни, нашла отклик у миллионов зрителей. Бриджит Джонс стала символом неидеальной, но настоящей женщины, которая, несмотря на свои недостатки, стремится к счастью. Ее дневник, наполненный самоиронией и честностью, казался настолько реальным, что многие женщины узнавали в ней себя.

Рене Зеллвегер, исполнившая главную роль, стала воплощением Бриджит. Актриса не побоялась выглядеть неидеально: она набрала 13 кг для роли, демонстрировала целлюлит, носила нелепую одежду и показывала жизнь без прикрас. Это был смелый шаг, который контрастировал с гламурными образами, которые обычно предлагал Голливуд. Бриджит Джонс стала героиней, которая давала надежду: если у нее получилось справиться с трудностями, то получится и у других.

Инволюция персонажа

Однако с каждой новой частью франшизы Бриджит Джонс теряла свою актуальность и связь с реальностью. Вторая и третья части, хотя и не вызвали такого восторга, как первая, все же сохраняли дух оригинальной истории. Но четвертая часть, вышедшая спустя 25 лет после дебюта, стала настоящим разочарованием.

Бриджит Джонс образца 2025 года — это 52-летняя женщина, которая, кажется, застряла в прошлом. У нее двое маленьких детей, она домохозяйка, которая по-прежнему не умеет сварить макароны и вляпывается в детские слаймы. Она носит юбки, как у учениц колледжа, и предпочитает прическу «хвостик». И, конечно, она снова в поиске любви, ведь ее мужа, Колина Ферта, сценаристы хладнокровно убили.

Вместо того чтобы показывать реальные проблемы женщин за 50 — семейные кризисы, финансовые трудности, страх перед старением и одиночеством, — фильм предлагает зрителю нереалистичную картину мира. Бриджит выбирает между двумя мужчинами: 28-летним Лео Вудаллом и 47-летним Чиветелом Эджиофором. При этом у ее ровесника с пивным животиком, который пытается познакомиться с ней на вечеринке, просто нет шансов. Такая романтическая линия выглядит скорее как фантазия, чем как отражение реальности.

Потеря связи с реальностью

Одной из главных проблем четвертой части стала потеря связи с реальностью. Бриджит Джонс, которая когда-то была символом обычной женщины, теперь живет в мире, где у нее нет финансовых проблем, идеальные дети и идеальная внешность. Рене Зеллвегер, которая в первой части храбро демонстрировала свои недостатки, теперь выглядит безупречно. Никаких лишних килограммов, ночных походов к холодильнику или отчаяния из-за невозможности влезть в старые джинсы. Новая Бриджит сидит на ЗОЖ, ест зеленые салаты и хумус, и ее жизнь кажется далекой от реальности большинства женщин ее возраста.

Фильм стремится быть похожим на «главный британский ромком всех времен» — «Реальную любовь». Однако, в отличие от «Реальной любви», где не все истории заканчивались хэппи-эндом, новый «Дневник Бриджит Джонс» настойчиво ставит в финале восклицательный знак с десятком сердечек. Это выглядит наивно и неубедительно, особенно для зрителей, которые выросли вместе с франшизой.

Ностальгия и разочарование

Для многих поклонников франшизы четвертая часть стала скорее эпитафией, чем продолжением. На финальных титрах идет нарезка кадров из предыдущих серий, что символизирует прощание с персонажем, который когда-то был близок и понятен. Однако это прощание вызывает смешанные чувства. С одной стороны, Бриджит Джонс была как старая подруга, которой можно простить многое за общее прошлое. С другой стороны, трудно не заметить, что франшиза потеряла свою актуальность и превратилась в пародию на саму себя.

Фильм «Без ума от мальчишка» стал напоминанием о том, что даже самые любимые персонажи могут устареть, если их история не развивается вместе со зрителем. Бриджит Джонс, которая когда-то вдохновляла миллионы женщин, теперь выглядит как персонаж из прошлого, который отказывается взрослеть и меняться. И, возможно, это главная причина, почему четвертая часть франшизы оставляет после себя чувство разочарования.