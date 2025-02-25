Названы номинанты российской кинопремии "Ника"

Российская кинопремия "Ника" объявила своих номинантов.

Названы номинанты российской кинопремии «Ника»
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За звание лучшего игрового фильма будут бороться "Воздух", "Кончится лето", "Мастер и Маргарита", "Смотри на меня!" и "Снег в моём дворе".

В номинации "Лучшая режиссёрская работа": Бакур Бакурадзе ("Снег в моём дворе"), Алексей Герман - младший ("Воздух") и Владимир Грамматиков ("Смотри на меня!").

Сценаристы: Бакур Бакурадзе ("Снег в моём дворе"), Андрей Кончаловский и Елена Киселёва ("Смотри на меня!"), Владимир Мункуев ("Кончится лето").

Операторы: Максим Жуков ("Мастер и Маргарита"), Наталья Макарова, Юлия Галочкина, Константин Постников ("Воздух), Алишер Хамидходжаев ("Снег в моём дворе").

Композиторы: Владимир Давыденко ("Смотри на меня!"), Гоги Дзодзуашвили ("Снег в моём дворе") и Алексей Рыбников ("9 секунд").

"Лучшая мужская роль": Сергей Безруков ("Воздух"), Юра Борисов ("Кончится лето"), Евгений Цыганов ("Мастер и Маргарита").

"Лучшая женская роль": Юлия Снигирь ("Мастер и Маргарита"), Анастасия Талызина ("Воздух"), Александра Урсуляк ("Смотри на меня!"), Алина Ходжеванова ("Филателия").

"Лучшая мужская роль второго плана": Юра Борисов ("Сто лет тому вперёд"), покойный Роман Мадянов ("Любовь Советского Союза"), Александр Петров ("Сто лет тому вперёд").

"Лучшая женская роль второго плана": покойная Евгения Добровольская ("Хуже всех"), Елена Лядова ("Воздух"), Евгения Симонова ("Смотри на меня!").

Монтаж: "Воздух", "Кончится лето", "Смотри на меня!"

Звукорежиссёр: "Воздух", "Любовь Советского Союза", "Мастер и Маргарита".

Художник: "Мастер и Маргарита", "Сто лет тому вперёд", "Воздух".

Художник по костюмам: "Огниво", "Сто лет тому вперёд", "Мастер и Маргарита".

Лучший сериал: "Дети перемен", "Первый номер", "Плевако", "Преступление и наказание", "Столыпин", "Трасса".

Лучший неигровой фильм: "Анатолий Гребнев - Дневники совсем не последнего сценариста", "Галина Волчек. В поисках интонации", "Лексо", "Огненный лис", "У ветра нет хвоста".

Мультфильм: "Лунтик. Возвращение домой", "Необыкновенная история одного льва", "Ручей, бегущий в горы".

"Открытие года": Зака Абдрахманова ("Папа умер в субботу"), Анна Кузнецова ("Каникулы") и Николай Ларионов ("Вечная зима").

Фильмы и сериалы
Воздух
Каникулы
Владимир Давыденко
Анатолий Гребнев
Максим Жуков
Галина Волчек
Алина Ходжеванова
Наталья Макарова
Алишер Хамидходжаев
Алексей Рыбников
Николай Ларионов
Елена Киселева
Александра Урсуляк
Владимир Грамматиков
Елена Лядова
Евгения Симонова
Алексей Герман
Бакур Бакурадзе
Александр Петров
Евгения Добровольская
Роман Мадянов
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
Анна Кузнецова
Андрей Михалков-Кончаловский