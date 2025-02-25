Названы номинанты российской кинопремии «Ника»

Российская кинопремия "Ника" объявила своих номинантов.

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За звание лучшего игрового фильма будут бороться "Воздух", "Кончится лето", "Мастер и Маргарита", "Смотри на меня!" и "Снег в моём дворе".

В номинации "Лучшая режиссёрская работа": Бакур Бакурадзе ("Снег в моём дворе"), Алексей Герман - младший ("Воздух") и Владимир Грамматиков ("Смотри на меня!").

Сценаристы: Бакур Бакурадзе ("Снег в моём дворе"), Андрей Кончаловский и Елена Киселёва ("Смотри на меня!"), Владимир Мункуев ("Кончится лето").

Операторы: Максим Жуков ("Мастер и Маргарита"), Наталья Макарова, Юлия Галочкина, Константин Постников ("Воздух), Алишер Хамидходжаев ("Снег в моём дворе").

Композиторы: Владимир Давыденко ("Смотри на меня!"), Гоги Дзодзуашвили ("Снег в моём дворе") и Алексей Рыбников ("9 секунд").

"Лучшая мужская роль": Сергей Безруков ("Воздух"), Юра Борисов ("Кончится лето"), Евгений Цыганов ("Мастер и Маргарита").

"Лучшая женская роль": Юлия Снигирь ("Мастер и Маргарита"), Анастасия Талызина ("Воздух"), Александра Урсуляк ("Смотри на меня!"), Алина Ходжеванова ("Филателия").

"Лучшая мужская роль второго плана": Юра Борисов ("Сто лет тому вперёд"), покойный Роман Мадянов ("Любовь Советского Союза"), Александр Петров ("Сто лет тому вперёд").

"Лучшая женская роль второго плана": покойная Евгения Добровольская ("Хуже всех"), Елена Лядова ("Воздух"), Евгения Симонова ("Смотри на меня!").

Монтаж: "Воздух", "Кончится лето", "Смотри на меня!"

Звукорежиссёр: "Воздух", "Любовь Советского Союза", "Мастер и Маргарита".

Художник: "Мастер и Маргарита", "Сто лет тому вперёд", "Воздух".

Художник по костюмам: "Огниво", "Сто лет тому вперёд", "Мастер и Маргарита".

Лучший сериал: "Дети перемен", "Первый номер", "Плевако", "Преступление и наказание", "Столыпин", "Трасса".

Лучший неигровой фильм: "Анатолий Гребнев - Дневники совсем не последнего сценариста", "Галина Волчек. В поисках интонации", "Лексо", "Огненный лис", "У ветра нет хвоста".

Мультфильм: "Лунтик. Возвращение домой", "Необыкновенная история одного льва", "Ручей, бегущий в горы".

"Открытие года": Зака Абдрахманова ("Папа умер в субботу"), Анна Кузнецова ("Каникулы") и Николай Ларионов ("Вечная зима").