В Казани начались съемки сериала "Айда" о противостоянии правоохранителей и первой советской ОПГ "Тяп-Ляп". Главные роли в криминальной драме Олега Асадулина исполнят Владимир Вдовиченков, Никита Кологривый и Оксана Акиньшина.

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О съемках горожан оповестили заранее, поскольку пришлось перекрыть центральные улицы города.

"Мы будем пытаться попасть в историю - это 70-80-е годы. Казань совершено изменилась с тех времен, поэтому на время будут демонтированы дорожные знаки, заборы безопасности. Вместе с тем вывески, объявления будут по-другому представлены. Все это нужно для организации съемочного процесса", - пояснил начальник управления культуры города Азат Абзалов.

Корреспондент "РГ" побывал на двух съемочных локациях - у Казанского Кремля и в районе Казанского федерального университета. Для того, чтобы воссоздать атмосферу 1980-х привлекли членов местного сообщества "Ретро-энтузиасты". На площади перед кремлем можно было увидеть старенькие, но ухоженные "Волги", "Жигули" и даже один "Запорожец". На здании Химического института КФУ появились советские лозунги.

Пока создатели фильма воздерживаются от контактов с журналистами. Но судя по увиденному, никаких остросюжетных сцен еще не снимают. Да и вообще большая часть съемок пройдет в Москве.

Официальная информация о сериале очень скупа. Известно, что он оказался в числе победителей конкурса национального контента на 2024-26 годы, который провел Институт развития интернета. Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", в основу картины легла история группировки "Тяп-Ляп", породившей "казанский феномен" и, по сути, ставшей первой крупной ОПГ в СССР.

На весь союз "Тяп-Ляп" (производное от названия предприятия "Теплоконтроль") прогремел после "пробега" по Ново-Татарской слободе, который устроили члены преступного сообщества, вооружившись арматурами, холодным и огнестрельным оружием. Бандиты избивали всех, кто попадался им на пути. В результате этой акции устрашения погибли несколько человек.

К слову, рассказ об этом набеге можно услышать в сериале "Слово пацана". Его вложили в уста Марата (Рузиль Минекаев).

Массовые драки "тяпляповцы" начинали с крика "айда", отсюда и название сериала. В 1980-м году перед судом предстали 30 членов ОПГ. Ее лидера Завдата Хантимира приговорили к расстрелу, остальных к большим срокам заключения.