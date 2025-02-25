ТНТ объявил дату премьеры продолжения «Универа»

Телеканал ТНТ объявил дату премьера и подробности предстоящего сериала «Универ. Молодые». Премьера нового ситкома в рамках известной франшизы состоится 10 апреля.

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«Универ. Молодые» расскажет о новом поколении студентов в общежитии МВГУ. Персонажей описывают как типичных представителей поколения Z: помимо учёбы, они живут в соцсетях, подрабатывают в доставке и устраивают стендап-вечера.

Зрителей ждёт увлекательное и весёлое продолжение, в котором студенческая жизнь не теряет своей актуальности, а проблемы остаются теми же — только решаются они теперь с большим количеством мемов.

Главные роли сыграют Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив. При этом в «Молодых» появятся и знакомые герои — ставший миллионером Кузя (Виталий Гогунский), ректор Зуев (Сергей Пиоро) и помощник коменданта Кисель (Григорий Кокоткин).