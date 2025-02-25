Каким будет второй сезон сериала «Андор»

В апреле 2025 года состоится премьера второго сезона сериала «Андор» — одного из самых ожидаемых проектов по вселенной «Звездных войн». Это сериальный приквел другого проекта о далекой-далекой Галактике, фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Сериал рассказывает о становлении Кассиана Андора, который прошел путь от обычного контрабандиста до бесстрашного революционера. Первый сезон «Андора» вышел в 2022-м — его назвали одним из самых громких сериальных событий года. Второй сезон станет для сериала последним: он подведет историю повстанца к событиям «Изгоя-один». «Лента.ру» раскрывает дату выхода второго сезона, рассказывает о сюжете и ключевых героях продолжения.

Главное о сериале

Оригинальное название: Andor

Andor Жанр: фантастика, приключенческий боевик, драма, триллер

фантастика, приключенческий боевик, драма, триллер Шоураннер: Тони Гилрой

Тони Гилрой Сколько серий: 24 (2 сезона)

24 (2 сезона) Длительность одной серии: 40-55 минут

40-55 минут Когда вышла самая первая серия: 2022 год

2022 год Дата выхода 2-го сезона: весна 2025 года

весна 2025 года Где смотреть: стриминговый сервис Disney+

стриминговый сервис Disney+ Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.4

8.1 и 8.4 В ролях: Диего Луна, Адриа Архона, Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгард и другие

Когда выйдет

Изначально второй сезон «Андора» должен был выйти в 2024 году, однако повлияли голливудские забастовки: замедлили производство шоу и отложили дату премьеры. Новую дату выхода раскрыли 9 ноября 2024 года.

Премьера второго сезона сериала «Андор» состоится 22 апреля 2025 года.

Интересно, что дата выхода шоу практически совпадает с важным для поклонников «Звездных войн» событием — фанатской конвенцией Star Wars Celebration. В сети предполагают, что мероприятие станет одной из площадок для активной рекламы сериала. В 2025 году Star Wars Celebration пройдет с 18 по 20 апреля — премьера второго сезона «Андора» состоится всего через два дня после этого.

Новые серии будут появляться на стриминге Disney+ каждую неделю. Во втором сезоне будет двенадцать сорокопятиминутных эпизодов.

Трейлер

В ноябре 2024 года стриминг поделился видеороликом о премьерах будущего года: в числе новинок было продолжение «Андора», марвеловский «Сорвиголова: Рожденный заново» и четвертый сезон «Медведя».

Сюжет

«Андор» — это предыстория фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Сюжет картины, вышедшей в 2016 году, крутился вокруг отряда Сопротивления, который пытался выкрасть чертежи «Звезды смерти» — самого опасного оружия в Галактике.

Сериальный приквел, в свою очередь, рассказывает о прошлом одного из главных героев фильма — летчика-повстанца Кассиана Андора (Диего Луна). События шоу начинаются за пять лет до событий «Изгоя» (и самого начала «Новой надежды» 1977 года) и показывают, как мелкий вор превратился в одного из лидеров Сопротивления.

Первый сезон «Андора» был посвящен одному году из жизни Кассиана. За это время вор успел пережить уход матери, сбежал с охраняемой планеты-тюрьмы и стал полноценной частью Повстанческого альянса.

Второй сезон сериала «Андор» станет финальным. Он охватит сразу четыре года из жизни заглавного героя и завершится прямо перед началом «Изгоя-один».

Каждому году уделят по три эпизода.

Первый сезон «Андора» закончился сценой строительства «Звезды смерти» — в продолжении шоу этому супероружию уделят особое внимание.

Производство и создатели

Первый сезон «Андора», вышедший в 2022 году, понравился и критикам, и зрителям: проект удостоился номинаций на премию «Эмми» и «Золотой глобус», а многие издания даже назвали его лучшим сериалом года.

Разговоры о продлении шоу начались в феврале 2022 года — за полгода до премьеры первого сезона. Второй сезон «Андора» официально анонсировали через несколько месяцев — предполагалось, что съемки продолжения стартуют в ноябре 2022-го.

К работе над вторым сезоном «Андора» вернулся шоураннер Тони Гилрой.

Гилрой написал сценарии к фильмам о Джейсоне Борне и снял одну из частей франшизы. Он также номинировался на «Оскар» как режиссер и сценарист фильма «Майкл Клейтон» с Джорджем Клуни в главной роли.

Изначально создатели шоу предполагали, что «Андор» будет состоять из пяти сезонов. Позже число сезонов решили сократить до двух. Гилрой объяснил, что это было сделано из-за масштаба сериала. «Такое решение оказалось простым и элегантным, потому что мы знаем, к чему стремимся», — признался он.

Съемки второго сезона «Андора» стартовали в конце ноября 2022 года. Летом 2023-го съемочный процесс пришлось приостановить — работе над шоу помешали голливудские забастовки сценаристов и актеров.

В итоге производство сериала возобновили только в январе 2024 года. Весь съемочный процесс завершился 10 февраля 2024-го — актер Диего Луна поделился впечатлениями о последнем съемочном дне в своих соцсетях.

Первые промоматериалы второго сезона появились в сети в ноябре 2024 года — тогда журнал Empire опубликовал постеры с изображением главных героев шоу.

Актерский состав

Во втором сезоне к своим ролям вернутся все основные герои из первой части шоу.

Кассиана Андора вновь сыграет Диего Луна («И твою маму тоже»). Актер рассказал, что в продолжении сериала также появятся некоторые герои из «Изгоя-один» — поклонников фильма ждет много неожиданных камео.

Какие актеры сыграют во втором сезоне «Андора»

Диего Луна («Наркос: Мексика») — Кассиан Андор, мелкий вор с планеты Кенари, ставший повстанцем;

Стеллан Скарсгард («Дюна») — Лютен Раэль, один из руководителей Повстанческого альянса. Именно он разглядел потенциал Андора и привел его в лагерь повстанцев;

Женевьев О’Райли («Молодая Виктория») — Мон Мотма, член Сената Галактической империи, благотворительница и тайная союзница Лютена Раэля;

Адриа Архона («Настоящий детектив») — Бикс Калин, близкая подруга и союзница Андора, механик, торговала на черном рынке;

Кайл Соллер («Тела») — Сирил Карн, заместитель инспектора в корпорации Pre-Mor, которая подчиняется Империи, занимается поимкой Андора;

Дениз Гоф («Слишком близко») — Дедра Миро, коварная сотрудница Имперского Следственно Бюро, один из главных антагонистов сериала;

Бен Мендельсон («Первому игроку приготовиться») — Орсон Кренник, руководитель имперского проекта по созданию «Звезды смерти». Герой Мендельсона впервые появился в «Изгое-один».

В продолжении сериала к своим ролям также вернутся Энди Серкис («Восстание планеты обезьян»), Форест Уитакер («Последний король Шотландии»), Фэй Марсей (С любовью, Нина»), Варада Сету («Доктор кто»), Элизабет Дулау («Злая: Сказка о ведьме Запада») и Антон Лессер («Пустая корона»).

Во втором сезоне «Андора» также появится K-2SO — бывший имперский дроид-охранник, который стал другом и союзником Кассиана и сыграл важную роль в фильме «Изгой-один». Озвучивать дроида в оригинальной англоязычной версии вновь будет актер Алан Тьюдик («Светлячок»).