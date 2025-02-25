Второй сезон сериала «Андор», 2025 год: что известно о возвращении приквела «Изгоя-один»

В апреле 2025 года состоится премьера второго сезона сериала «Андор» — одного из самых ожидаемых проектов по вселенной «Звездных войн». Это сериальный приквел другого проекта о далекой-далекой Галактике, фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Сериал рассказывает о становлении Кассиана Андора, который прошел путь от обычного контрабандиста до бесстрашного революционера. Первый сезон «Андора» вышел в 2022-м — его назвали одним из самых громких сериальных событий года. Второй сезон станет для сериала последним: он подведет историю повстанца к событиям «Изгоя-один». «Лента.ру» раскрывает дату выхода второго сезона, рассказывает о сюжете и ключевых героях продолжения.

Каким будет второй сезон сериала «Андор»
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Главное о сериале

  • Оригинальное название: Andor
  • Жанр: фантастика, приключенческий боевик, драма, триллер
  • Шоураннер: Тони Гилрой
  • Сколько серий: 24 (2 сезона)
  • Длительность одной серии: 40-55 минут
  • Когда вышла самая первая серия: 2022 год
  • Дата выхода 2-го сезона: весна 2025 года
  • Где смотреть: стриминговый сервис Disney+
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.4
  • В ролях: Диего Луна, Адриа Архона, Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгард и другие

Когда выйдет

Изначально второй сезон «Андора» должен был выйти в 2024 году, однако повлияли голливудские забастовки: замедлили производство шоу и отложили дату премьеры. Новую дату выхода раскрыли 9 ноября 2024 года.

Премьера второго сезона сериала «Андор» состоится 22 апреля 2025 года.

Интересно, что дата выхода шоу практически совпадает с важным для поклонников «Звездных войн» событием — фанатской конвенцией Star Wars Celebration. В сети предполагают, что мероприятие станет одной из площадок для активной рекламы сериала. В 2025 году Star Wars Celebration пройдет с 18 по 20 апреля — премьера второго сезона «Андора» состоится всего через два дня после этого.

Новые серии будут появляться на стриминге Disney+ каждую неделю. Во втором сезоне будет двенадцать сорокопятиминутных эпизодов.

Трейлер

В ноябре 2024 года стриминг поделился видеороликом о премьерах будущего года: в числе новинок было продолжение «Андора», марвеловский «Сорвиголова: Рожденный заново» и четвертый сезон «Медведя».

Сюжет

«Андор» — это предыстория фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Сюжет картины, вышедшей в 2016 году, крутился вокруг отряда Сопротивления, который пытался выкрасть чертежи «Звезды смерти» — самого опасного оружия в Галактике.

Сериальный приквел, в свою очередь, рассказывает о прошлом одного из главных героев фильма — летчика-повстанца Кассиана Андора (Диего Луна). События шоу начинаются за пять лет до событий «Изгоя» (и самого начала «Новой надежды» 1977 года) и показывают, как мелкий вор превратился в одного из лидеров Сопротивления.

Первый сезон «Андора» был посвящен одному году из жизни Кассиана. За это время вор успел пережить уход матери, сбежал с охраняемой планеты-тюрьмы и стал полноценной частью Повстанческого альянса.

Второй сезон сериала «Андор» станет финальным. Он охватит сразу четыре года из жизни заглавного героя и завершится прямо перед началом «Изгоя-один».

Каждому году уделят по три эпизода.

Первый сезон «Андора» закончился сценой строительства «Звезды смерти» — в продолжении шоу этому супероружию уделят особое внимание.

Производство и создатели

Первый сезон «Андора», вышедший в 2022 году, понравился и критикам, и зрителям: проект удостоился номинаций на премию «Эмми» и «Золотой глобус», а многие издания даже назвали его лучшим сериалом года.

Разговоры о продлении шоу начались в феврале 2022 года — за полгода до премьеры первого сезона. Второй сезон «Андора» официально анонсировали через несколько месяцев — предполагалось, что съемки продолжения стартуют в ноябре 2022-го.

К работе над вторым сезоном «Андора» вернулся шоураннер Тони Гилрой.

Гилрой написал сценарии к фильмам о Джейсоне Борне и снял одну из частей франшизы. Он также номинировался на «Оскар» как режиссер и сценарист фильма «Майкл Клейтон» с Джорджем Клуни в главной роли.

Изначально создатели шоу предполагали, что «Андор» будет состоять из пяти сезонов. Позже число сезонов решили сократить до двух. Гилрой объяснил, что это было сделано из-за масштаба сериала. «Такое решение оказалось простым и элегантным, потому что мы знаем, к чему стремимся», — признался он.

Съемки второго сезона «Андора» стартовали в конце ноября 2022 года. Летом 2023-го съемочный процесс пришлось приостановить — работе над шоу помешали голливудские забастовки сценаристов и актеров.

В итоге производство сериала возобновили только в январе 2024 года. Весь съемочный процесс завершился 10 февраля 2024-го — актер Диего Луна поделился впечатлениями о последнем съемочном дне в своих соцсетях.

Первые промоматериалы второго сезона появились в сети в ноябре 2024 года — тогда журнал Empire опубликовал постеры с изображением главных героев шоу.

Актерский состав

Во втором сезоне к своим ролям вернутся все основные герои из первой части шоу.

Кассиана Андора вновь сыграет Диего Луна («И твою маму тоже»). Актер рассказал, что в продолжении сериала также появятся некоторые герои из «Изгоя-один» — поклонников фильма ждет много неожиданных камео.

Какие актеры сыграют во втором сезоне «Андора»

  • Диего Луна («Наркос: Мексика») — Кассиан Андор, мелкий вор с планеты Кенари, ставший повстанцем;
  • Стеллан Скарсгард («Дюна») — Лютен Раэль, один из руководителей Повстанческого альянса. Именно он разглядел потенциал Андора и привел его в лагерь повстанцев;
  • Женевьев О’Райли («Молодая Виктория») — Мон Мотма, член Сената Галактической империи, благотворительница и тайная союзница Лютена Раэля;
  • Адриа Архона («Настоящий детектив») — Бикс Калин, близкая подруга и союзница Андора, механик, торговала на черном рынке;
  • Кайл Соллер («Тела») — Сирил Карн, заместитель инспектора в корпорации Pre-Mor, которая подчиняется Империи, занимается поимкой Андора;
  • Дениз Гоф («Слишком близко») — Дедра Миро, коварная сотрудница Имперского Следственно Бюро, один из главных антагонистов сериала;
  • Бен Мендельсон («Первому игроку приготовиться») — Орсон Кренник, руководитель имперского проекта по созданию «Звезды смерти». Герой Мендельсона впервые появился в «Изгое-один».

В продолжении сериала к своим ролям также вернутся Энди Серкис («Восстание планеты обезьян»), Форест Уитакер («Последний король Шотландии»), Фэй Марсей (С любовью, Нина»), Варада Сету («Доктор кто»), Элизабет Дулау («Злая: Сказка о ведьме Запада») и Антон Лессер («Пустая корона»).

Во втором сезоне «Андора» также появится K-2SO — бывший имперский дроид-охранник, который стал другом и союзником Кассиана и сыграл важную роль в фильме «Изгой-один». Озвучивать дроида в оригинальной англоязычной версии вновь будет актер Алан Тьюдик («Светлячок»).

Фильмы и сериалы
Пустая корона
Молодая Виктория
Изгой
Последний король Шотландии
Медведь
Дюна
Оскар
Восстание планеты обезьян
Тело
Настоящий детектив
Первому игроку приготовиться
Адриа Архона
Антон Лессер
Кайл Соллер
Алан Тьюдик
Энди Серкис
Джордж Клуни
Диего Луна
Бен Мендельсон
Форест Уитакер