Опубликован первый кадр со съемок пятого сезона сериала «Вавилон-Берлин»

Компания X Filme Creative Pool начала съемки пятого сезона детектива "Вавилон-Берлин".

© кадр из сериала «Вавилон-Берлин»

Также в сети появился первый кадр со съемочной площадки телесериала.

По сюжету события происходят в Германии с 30 января до 5 марта 1933 года. Во время, когда Адольф Гитлер приходит к власти. Инспектор полиции Гереон внезапно пропадает, а его помощнице Шарлотте предстоит расследовать убийства бывших военных в одиночку.

Последний сезон телесериала будет состоять из восьми эпизодов.