Журналисты выяснили, кто споет на «Оскаре»

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, «Оскар»-2025 вновь сможет похвастаться музыкальными номерами от звёзд американской поп-музыки. В этот раз на самом популярном наградном шоу в мире выступят Ариана Гранде и Синтия Эриво, звёзды мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада».

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Какие песни исполнят певицы, неизвестно. Предполагается, что девушки споют «Popular», «Defying» «Gravity» и «What Is This Feeling?», а также представят новую композицию, записанную специально для «Оскара». Сами Ариана Гранде и Синтия Эриво не только выступят на «Оскаре», но и поборются за лучшие женские роли первого и второго плана.

97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» пройдёт ночью 3 марта. Помимо номинаций за женские роли, «Злая: Сказка о ведьме Запада» претендует ещё на восемь наград.