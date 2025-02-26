Эмир Кустурица ответил, кто сыграет его самого в новом фильме

Российский актер и номинант на кинопремию «Оскар» за лучшую роль второго плана Юра Борисов примет участие в съемках автобиографического фильма сербского режиссера Эмира Кустурицы «Как я не снял "Преступление и наказание"». Борисов исполнит роль самого Кустурицы, сообщил в беседе с ТАСС режиссер.

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«Да, мы с ним (с Борисовым - прим. ТАСС) уже договорились. Он сыграет меня», — сказал собеседник агентства.

О планах создать киноленту «Как я не снял "Преступление и наказание"» Кустурица сообщал еще в 2011 году после пресс-конференции в Москве, посвященной «Неделе сербских фильмов». Тогда он рассказал журналистам, что хотел снять картину по роману Федора Достоевского, но не сделал это, поскольку не знал, как перенести язык и мышление русского писателя в современность. Он добавил, что в качестве альтернативы названию фильма рассматривает «Мой дорогой Федор».

Кустурица также подтвердил ТАСС, что принял решение остановиться на первом варианте названия киноленты.