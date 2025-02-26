Вышел трейлер документального фильма «Мэтью Перри: Голливудская трагедия»

Стриминговый сервис Peacock показал трейлер документального фильма «Мэттью Перри: Голливудская трагедия». Часовая лента рассказывает о продолжающемся судебном процессе по делу о смерти покойного актёра.

Новый проект посвящён душераздирающему случаю с Мэттью. Согласно отчёту о вскрытии, сделанному судебно-медицинской экспертизой округа Лос-Анджелес, причиной его смерти стало острое воздействие кетамина и последующее утопление. В фильме приняла участие Морган Фэйрчайлд, которая сыграла его мать в сериале «Друзья», а также мы сможем увидеть интервью с экспертами правоохранительных органов, в которых обсуждается судебный процесс. Сотрудники Перри и голливудские инсайдеры тоже фигурируют в трагической голливудской истории.

Пятерым обвиняемым, включая личного помощника актёра, двум врачам и женщине, которую прозвали «голливудской королевой кетамина», были предъявлены обвинения в связи со смертью Перри в 2023 году в возрасте 54 лет. Из пятерых трое признали себя виновными, а оставшиеся двое всё ещё ожидают суда.

Премьера часового документального фильма состоится 25 февраля 2025 года. Но он будет доступен только на сайте Peacock. Если вы хотите зарегистрироваться, стоимость подписки составляет всего $7,99 в месяц.